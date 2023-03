Asuntomarkkinat laskussa, ostajan kannattaa huomioida nämä asiat – "Epävarmempana aikana kannattaa ottaa suurennuslasin alle"

Se tekee loven myös valtion verotuloihin, kun varainsiirtoveroja jää tämän takia saamatta satojen miljoonien eurojen edestä. Valtion talousarvion laskelma miljardin euron verokertymästä on Keskisen mukaan siten epärealistinen.

Syvin kuoppa voi olla jo takana

Kuluttajien luottamus on edelleen hyvin heikko, joten myös asunnonostoaikeet ovat nyt alimmillaan seitsemään vuoteen ja Suomen talouden näkymät yhä sumeat kuluttajien silmissä.

Kotitalouksille on luvassa myös korotuksia vastikkeisiin etenkin, jos yhtiön taloutta on hoidettu kädestä suuhun -periaatteella, hän muistutti.

Keskisen mukaan ilmassa on kuitenkin toivoa, että luottamuksen pohjanoteeraus on jäänyt taakse. Tästä on merkkinä hintojen nousu tammikuun jälkeen.