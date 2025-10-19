Itä- ja Pohjois-Suomessa arvostellaan aluekehitysrahojen uudelleensuuntaamista puolustusteollisuudelle ja sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseen.

Alueiden maakuntaliitot arvioivat uusien linjausten heikentävän erityisesti perinteistä yritysrahoitusta.

Valtioneuvosto kohdensi rahoitusta uudelleen puolustusteollisuudelle ja sotilaallisen liikkuvuuden infraan yhtensä 300 miljoonaa euroa. Päätös nostaa verenpainetta:

– Komissio on pyytänyt Suomea käyttämään rahoitusta sotilaallisen infran kehittämiseen. Mutta enpä usko, että komissio on tarkoittanut sitä, että tämän raha otetaan täältä itärajan aluekehittämisestä, toteaa maakuntajohtaja Markus Hirvonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (Ps.) toteaa alkuperäisen tarkoituksen muuttuneen siinä, että nyt huomion keskipisteenä on sotilaallinen liikkuvuus ja puolustusteollisuus.

– Mutta totta kai ne ovat infrahankkeita myös alueilla ja ne palvelevat myös näitä alueellisia yrityksiä, jotka toimivat siellä, kommentoi Puisto.

Uuden toimintalinjan rahoituksessa luovutaan maakuntajaosta, tilalle tuli neljä suuraluetta.

– Oliko tämä ryöstö?

– Kyllä se vähän siltä tuntuu tässä tilanteessa. Euroopan unioni on tarkoittanut nämä rahat nimenomaan alueen elinvoiman, työllisyyden ja koulutusmaailman kehittämiseen, Hirvonen toteaa.

Rahoituksen kaventumisen arvioidaan osuvan esimerkiksi matkailuun, elintarviketeollisuuteen ja metsäbiotalouteen. Itä-Suomen maakunnissa koetaan nyt, että juhlapuheet ja päätökset ovat ristiriidassa.