Utsjoki, Inari ja Sodankylä yrittävät paikata ammattilaisvajetta kunnissaan ensi vuoden alusta lähtien maksamalla vastavalmistuneiden opintolainoja pois, jos nämä sitoutuvat jäämään kunnan alueelle tietyksi aikaa.

Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kertoo MTV:lle, että pian käynnistyvän kokeilun taustalla on tarve työvoimasta. Alueella on paljon työpaikkoja auki.

Rantapelkonen toteaa, että asian edistäminen ei ole edennyt valtion taholta mihinkään.

– Siinä sitten päätimme, että mehän teemme tämän homman itse, koska meillä on siihen mahdollisuus.

Rantapelkosen mukaan kyseessä on kolme vuotta kestävä kokeilu. Vastavalmistuneen täytyy muuttaa kirjoille kuntaan.

Henkilön on asuttava alueella vähintään yksi vuosi, jonka jälkeen lainaa aletaan maksaa takaisin. Kaikkea lainaa ei kuitenkaan makseta pois, sillä kokeilussa opintolainahyvityksen maksimi on 5800 euroa kolmen vuoden ajalta.

Rantapelkonen toteaa uskovansa kokeiluun.

– Tässä on Suomen pohjoisin kunta Utsjoki, Suomen kaunein kunta Inari sekä Sodankylä, jossa on aivan uskomaton ilma ja luonnonläheiset ihmiset. Tälle alueelle, jos johonkin on mahdollisuus houkutella ihmisiä töihin.

Rantapelkonen toteaa, että pelkkä raha ei ratkaise, joskin se on merkittävä porkkana.

Hän kertoo, että kokeilua kohtaan on jo ollut merkittävästi kiinnostusta.

Tarvetta monille eri ammattiryhmille

MTV Uutiset haastatteli Ivalossa paikallisia asukkaita. Varsinkin terveydenhuollon ammattilaiset ovat haluttuja ammattiryhmiä.

Vastauksissa tuli ilmi, että tarvetta olisi myös muun muassa ammattilaisille ravintola-alalle, rakennuspuolelle ja monialayrittäjille.

Rantapelkosen viesti Lappiin muuttoa pohtivalle vastavalmistuneelle osaajalle on seuraavanlainen:

– Tulee mieleen Sodankylän kunnan slogan, että Lappi ei ole kaikille, mutta joillekin kaikki. Se on kuitenkin spesiaali paikka. Kannattaa ottaa huomioon se, että siellä on neljä tai kahdeksan vuodenaikaa. Se ei ole harmaata niin kuin täällä (Etelä-Suomessa) koko syksy ja talvi.