Näin Antti Pennanen reagoi Leijonien MM-jättivoittoon – täräytti kuitin median suuntaan

Leijonat teki hurjan tempun jääkiekon MM-kisoissa, kun se pystyi pitämään Nathan MacKinnonin ja Sidney Crosbyn tähdittämän Kanadan aisoissa. Kaiken lisäksi Leijonat oli parempi voittomaalikilpailun jälkeen 2–1. Suomen joukkueen päävalmentaja Antti Pennanen myönsi: Leijonat otti valtavan voiton.

Jos pohtii etukäteisasetelmaa, harva uskoi, että Leijonat voisi kaataa hurjilla NHL-tähdillä varustetun Kanadan, joka oli ottelun selkeä ennakkosuosikki.

Leijonat laittoi kuitenkin väkevästi hanttiin heti maanantain mittelön alkuhetkillä. Valkopaitojen avausmaalikaan ei jäänyt kauaksi, kun Suomen ylivoima loi useita hyviä tontteja.

Harri Pesosen paha virhe johti siihen, että Kanada pääsi kahdella yhtä vastaan -hyökkäykseen, minkä Ryan O'Reilly päätti verkkojen heilutukseen.

Leijonat nousi kuitenkin rinnalle, kun Patrik Puistola napautti kiekon Kanadan maalivahdin Marc-Andre Fleuryn nokan edestä sisään.

Leijonat otti lopulta voiton, kun Puistola ja Eeli Tolvanen painoivat kiekon verkkoon rangaistuslaukauskilpailussa.

– Loistava jääkiekkopeli meiltä, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi toimittajaringin edessä.

– Onhan tämä ihan valtava voitto. Kuinka paljon itseluottamusta tuo antaa nuorelle joukkueelle. Tämä oli meiltä ennen kaikkea ennakkoluuloton suoritus. Puhuimme siitä, että olimme Ruotsia vastaan vähän sukkasilla alussa. Halusimme mennä tänään ennakkoluulottomasti pelaamaan jääkiekkoa.

Pennaselta kysyttiin, että millaisen arvosanan hän antaisi Leijonille Kanada-voitosta.

– Vaikea antaa numeroa. On se selvää, että tuo oli huippusuoritus. Ei teistä varmaan kovin moni uskonut, että tulemme tuon voittamaan, Pennanen heitti piikin ympärillä olleiden toimittajien suuntaan.

Pennanen pisti merkille sen, miten Kanadan suurimmat tähdet Nathan MacKinnon ja Sidney Crosby elehtivät maanantain pelin yhteydessä.

– Niillä meni välillä tunteisiin ja heillä oli kova vimma voittaa tämä peli. He pelasivat ajoittain erinomaisesti. Saimme heidän tietyt ydinkohtansa pois ja ei tuossa nähty esimerkiksi MacKinnonia kovin montaa kertaa tulemassa kiekon kanssa kovassa vauhdissa. Ylivoimalla sählättiin yksi kaksi–ykkönen, mutta muuten emme antaneet ylivoimahyökkäyksiä. Toki jouduimme puolustamaan paljon, Pennanen perkasi.

Mitä tuo voitto kertoi sinun mielestäsi Leijonien joukkueesta?

– Joukkueella on ollut koko ajan hyvä luonne päällä. Se on pystynyt pelaamaan noita pieniä maita vastaan niin, että ei ehkä kaikista rennointa suoritusta ole tullut pöytään, mutta joukkue on pystynyt ottamaan ne voitot, mitkä eivät ole itsestäänselviä. Halusimme olla ennakkoluulottomia. Kävimme muutaman pelillisen asian läpi ja sitten puhuimme siitä, mitä haluamme olla henkisesti tänään, Pennanen vastasi.

Voi kuvitella, kuinka paljon uskoa Kanada-peli antaa Leijonille tämän viikon ratkaisuotteluiden alla.

– Meillä on ollut hyvä usko koko ajan. Joukkue on ollut yhtenäinen ja tiivis ja menee koko ajan yhteen. Siellä on loistavat johtavat pelaajat, jotka ovat kokeneita ja he auttavat noita ei niin kokeneita kavereita. On totta, että tällaiset voitot yhdistävät ja ne antavat itseluottamusta. Se on toki taas uusi peli huomenna ja sitten seuraavat taas uusia. Ei väärällä tavalla oteta tästä asioita mukaan, Pennanen sanoi tulevasta.