Mikko Manner esittää uudenlaisen vertauksen Leijonista – hurjaan slovakialaispurkaukseen Italiasta kumpuava vastaus

Manner antoi pitkän vastauksensa kysymykseen Slovakian apulais-GM Oto Hascakin kommenteista. Slovakia taipui Leijonille Tampereella MM-puolivälierässä 2–4 johdettuaan peliä jo 2–0, ja Hascak antoi pelin jälkeen palaa.

– Tunnen häpeää Suomen puolesta. Heillä on riveissään yksitoista NHL:ssä pelannutta pelaajaa, eikä heidän anneta pelata jääkiekkoa, Hascak latasi Sport.sk:n mukaan.

– Heillä on laajalti kokemusta, mutta he tuhoavat jääkiekon pelitavallaan. Peli näyttää minusta kuolleelta. Se ei ole jääkiekkoa. He vain puolustavat ja kyttäävät virheitä. Heidän kunniakseen täytyy kuitenkin sanoa, että he osaavat pelata omalla tavallaan ja ovat siinä vahvoja, ruoti, entinen Tshekkoslovakian maajoukkuekiekkoilija sanoi Leijonista.

Mikko Manner aloitti vastineensa niin, että jokaisella on oikeus mielipiteisiin ja jääkiekkoa voi pelata monella tavalla.

– Jalkapallo on toinen hieno palloilulaji, jota itse jonkin verran tunnen. Sielläkin on erilaisia identiteettejä. Mietitään Juventusta, joka voitti klassisen tyylikkäästi. (Giorgio) Chiellinit, (Gianluigi) Buffonit ja kumppanit voittivat monia mestaruuksia. He pelasivat erittäin tiivistä puolustuspelaamista kliinisesti, Manner nosti perinteikkään italialaisseuran esiin.

– Jokin toinen joukkue pelaa ehkä enemmän pallonhallintaan ja lyhytsyöttöpelaamiseen perustuvaa peliä. Ei ole olemassa oikeaa eikä väärää.

Manner huomautti toki, että arvokisat on eri asia kuin pitkä sarjakausi.

– Tässä pelataan periaatteessa koko ajan game seveneitä. Pyrimme pelaamaan tilannevoittavaa jääkiekkoa, jossa ei oteta liian isoja riskejä ja uskotaan, että se ennen pitkää saattaa tuoda meille parhaimman tuloksen. Nyt ollaan sillä pärjätty, niin pyritään jatkamaan niin.

– Ja totta kai arjessa pyritään kehittämään meidän pelaajiamme monipuolisiksi jääkiekkoilijoiksi, että he voivat pelata minkälaista lätkää tahansa. Jos he pääsevät seurajoukkuetasolla vaikka NHL:ään, Ruotsin liigaan tai mihin liigaan tahansa Euroopassa, he osaavat pelata sitä pelitapaa, mitä sen hetkinen valmennus vaatii.

– Kokonaisuus pitää ymmärtää, kun on valinnut joukkuelajin. Hyökätä ja puolustaa pitää yhdessä, ja jokainen kulttuuri tekee sitä vähän erilaisella identiteetillä.

Manner nivoi vastaustaan kokoon vertailuin.

– Slovakki- ja tshekkikulttuuria ovat vahvasti vastaiskut, suorahyökkääminen ja oveluus. Me taas olemme ehkä enemmän kurinalaisuuteen liittyvä Juventus-tyylinen tyylikäs kulttuuri.

Manner asettui ymmärtämään myös kontekstia, jossa Hascak kommenttinsa antoi.

– Varmaan hänen kommenteissaan, niin kuin meillä koutseilla ja muilla yleensä käy, oli tappion hetkellä vähän turhautunut fiilis.

Mörkö kaikui ja soi

1:44 Marko Anttila on isojen pelien mies – katso tästä kaikki hänen MM-kisaosumansa.

Leijonilla fiilis on sen sijaan kaikkea muuta kuin turhautunut. Edessä on MM-välierä tänään lauantaina kotikisoissa Yhdysvaltoja vastaan. Manner kertoi unenkin tulleen hyvin torstaina voitoksi kääntyneen Slovakia-puolivälierän jälkeen.

– Oli kova suoritus, että onnistuimme kuitenkin voittamaan.

Manner viittasi siihen, että Slovakia sai "täydellisen alun" ja paineli ensimmäisessä erässä jo 2–0-johtoon.

– Me kuitenkin jatkoimme meidän omalla tyylillämme ja puolustimme tiiviisti sekä pelasimme kurinalaisesti. Yritimme saada kiekkoja heidän selustaansa ja sieltä joitain maalipaikkoja aikaan.

Ja peli kääntyi Leijonille, isona hahmona Marko Anttila, joka hilasi Leijonat kahdella osumallaan tasoihin.

– Aina kun Marko tekee maalin, koko joukkue iloitsee siitä täysin rinnoin. Mörkö-huudot kaikuvat omassa vaihtoaitiossa ja Mörkö-biisit soivat pukukopissa sen jälkeen. Ollaan tosi onnellisia hänen puolestaan.

Lopuksi Anttila vielä syötti Saku Mäenalasen tyhjään rysään iskemän 4–2-päätösmaalin.

– Marko auttaa joukkuetta voittoon. Se on kaikkein tärkein juttu.

"Olisi voitu ruveta koheltamaan"

A-lohkosta neljäntenä juuri jatkoon selviytynyt nuori, nopea ja vaarallisella ykkösnyrkillä varustettu Slovakia pääsi haastamaan B-lohkon voittanutta Suomea Mannerin arvion mukaan ennakkoluulottomasti paineettomassa tilanteessa.

Manner katsoo nousun voittoon olleen vahva näyte Leijonien henkisestä vahvuudesta.

– Monessa vastaavassa tilanteessa, kun halli on täynnä ja odotukset ovat kovat, olisi voinut iskeä paniikki. Olisi voitu ruveta koheltamaan ja lähteä mukaan sellaiseen peliin, johon me emme ole tottuneet.

– Pitää pystyä parantamaan peliä, kun vastus kovenee taas, mutta pystymme myös varmasti lähtemään mentaalisesti vähän rennommin pelaamaan.

Kurinalaisempi USA

3:01 Iskeekö USA MM-välierässä Leijonien heikkoon kohtaan? Jonne Virtanen varmana tulevasta: "Jos ovat vähän muuta katsoneet kuin maisemia."

Tosiaan. MM-välierä ja Yhdysvallat vastassa. Lohkovaiheessa Leijonat löi USA:n selkeästi 4–1.

– Siinä USA otti jäähyjä niin paljon, että heiltä lähti sen takia voimat pois. Me onnistuimme täydellisesti tuloksenteossa.

– Nyt on kurinalaisempi joukkue vastassa. Turnauksessa kehittynyt joukkue. Se on saanut vahvistuksia vielä, rosterin lopullisesti kasaan.

USA:n vahvuudet ovat tiedossa. Manner mainitsee etunenässä "erittäin nopean hyökkäyksen, joka työntää kiekkoja meidän maalillemme".