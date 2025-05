MTV seuraa: Nyt on jytinää! Leijonat ajoi Kanadan ahtaalle

Jääkiekon MM-kisoissa Suomi kohtaa alkulohkon toiseksi viimeisessä ottelussaan supertähtiä vilisevän Kanadan kello 21.20. MTV Urheilu seuraa ottelun tapahtumia tässä artikkelissa.

Seuranta:

Tilanne: Kanada – Suomi 0 – 0 ( – , – , – )

1. erä

14. minuutti: Leijonat sai ylivoimasta täysin uurra virtaa, ja Kanada joutuu säännöllisesti puolustushommiin.

12. minuutti: Leijonien ylivoima pyörii upeasti ja laukauksia satelee. Fleurylle peräti kuusi torjuntaa ylivoiman aikana. Ei tulosta.

10. minuutti: Leijonien ylivoima pyötii upeasti, mutta vielä ilman tulosta. Fleury on joutunut töihin.

10. minuutti: JÄÄHY! Leijonat pääsee ylivoimalle, kun Travis Konecny komennetaan jäähylle huitomisesta ajassa 9.05. Nyt, jos koskaan, Leijonat!

8. minuutti: Valtaisa tilanne Suomen maalilla, mutta Saros kestää. Saroksella tässä vaiheessa jo huimat kahdeksan torjuntaa. Marc-Andre Fleurylla torjuntoja pyöreä nolla.

7. minuutti: Suomen vuoro pyörittää Kanadan päässä, ja Kanada joutuu lyömään roikkukiekkoa ulos alueelta.

7. minuutti; Mikko Lehtosen harhasyöttö omassa päässä avaa jälleen Kanadalle paikan pyöritykseen. Ei tulosta. Näihin ei kuitenkaan ole varaa.

5. minuutti: Nyt saa Kanada ensimmäisen pidemmän pyörityksen Suomen päätyyn. Sarokselta kuitenkin komeita torjuntoja.

4. minuutti: Nathan MacKinnon kiskaisee omasta päädystä roikkusyötön, joka painuu pitkänä päätyyn. Suomalaisyleisöltä villi vihellyskonsertti.

1. minuutti: Leijonat tulee hyvään vastahyökkäykseen, Teräväinen pelaa Lammikon vetopaikkaan, mutta maila napsahtaa katki Crosbyn huitaistessa takaapäin. Jäähyä ei kuitenkaan vihelletä. Ihan kelpo startti joka tapauksessa Leijonilta.

1. minuutti: Kiekko jäähän ja ottelu käyntiin! Ensimmäisessä aloituksessa Hannes Björninen ja Nathan MacKinnon.

Kello 21.07: Päävalmentaja Antti Pennanen linjasi Leijonien pelisuunnitelmaa ottelun alla.

– Varmasti vauhti tulee oleen tosi iso haaste tänään. Heillä on paljon vauhtia ja meidän pitää pystyä joissain hetkissä hidastamaan heidän vauhtiaan ja samaan aikaan löytää keinoja itse hyökätä ja koittaa mitata heidän puolustamistaan.

– Se ei missään nimessä tule olemaan helppoa, mutta sitä me tavoitellaan

Kello 20.58: MTV:n MM-studio ennakoi illan ottelua. Asiantuntija Olli Jokinen kuvaa Kanadan joukkueen tasoa osuvasti.

– Vähän niin kuin nimellisesti Ihan verrannollinen Suomen 4 Nations -rosteriin. Niin kova joukkue on kyseessä.

4:39

Studio möyhii: Nämä asiat korostuvat Leijonien Kanada-testissä.

Kello 20.54: Kanadan tähtihyökkääjä Nathan MacKinnon on Leijonien vastustajan kirkkain jalokivi. MTV:n MM-studiossa asiantuntija Olli Jokinen arvotti MacKinnonin maailman parhaaksi tai toiseksi parhaaksi pelaajaksi Connor McDavidin ohella.

Jokinen kertoi myös hienon tarinan siitä, millä asentella MacKinnon on MM-turnaukseen tullut pelaamaan. Jokinen kertoi kuulleensa Tukholmasta tarinaa MacKinnonin tekemisistä ennen Sloveniaa vastaan pelattua avausottelua.

– Ensimmäinen aamutreeni, ampui 2–1-hyökkäyksestä maalin ohi ja heitti mailan katsomoon, Jokinen virnisti.

– Toi on se vimma, mikä hänellä on. Ei ole tullut näihin kisoihin pelleilemään.

MacKinnon on kerännyt MM-kisojen viidessä ottelussaan tehot 6+4=10.

Kello 20.46: Kanada tekee Suomea vastaan kokoonpanoonsa yhden muutoksen verrattuna edelliseen Slovakia-otteluun. Jordan Binnington väistyy maalilta varavahdiksi Marc-Andre Fleuryn kantaessa torjuntavastuun. Kentälliset ovat samassa mallissa kuin Slovakiaa vastaan.

Kello 20.39: Leijonien testi on tänään hurja. Kanadan tähtinippu on voittanut kaikki turnauksen viisi otteluaan varsin vakuuttavaan tapaan.

Paikalla Globenissa oleva MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen kuvailee tunnelmaa hallissa odottavaksi.

– Tietty epävarmuus, että mitä tänään tulee. Me tiedetään, että Kanada on äärettömän vahva. Mun mielestäni turnauksen vahvin joukkue. Haaste tulee olemaan iso.

Kapasen mielestä Kanadan joukkue on ollut turnauksen alusta lähtien jopa normaalia Kanadan joukkuetta vahvempi.

– Tää Kanadan joukkue näyttää vähän napakammalta, ja luulen, että se lähtee siitä johtajuudesta. Sidney Crosby ja Nathan MacKinnon, niin se heidän asenne, esimerkki, tahto mennä eteenpäin, tehdä asiat oikein, hyvin, huolella. Se heijastuu koko joukkueeseen.

Kello 20.21: Tervetuloa MV Urheilun liveseurannan pariin. Suomi kohtaa kello 21.20 alkavassa alkulohkon kuudennessa ottelussaan Kanadan, ja seuraamme ottelun tapahtumia tässä artikkelissa herkeämättä.

Leijonat joutuu ottelussa todelliseen tulikokeeseen, sillä turnauksessa tappioitta pelanneen Kanadan joukkue vilisee huipputähtiä Nathan MacKinnonista ja Sideny Crosbysta lähtien.

– Huippujoukkue vastassa. Varmasti tulee makea testi meille, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi maanantain aamujäiden jälkeen.

– Onhan se selvää, että meidän pitää pystyä puolustamaan hyvin. Toki myös sellainen kokonaisvaltainen pelaaminen on avainroolissa. Aika monen osa-alueen pitää toimia, jotta voimme menestyä. Aloitukset, ylivoima, alivoima ja niin edelleen. Pitää pystyä hyökkäämään ja tietenkin puolustaa myös – monella tasolla pitää onnistua, jos haluaa voittaa jääkiekkopelin. Ei tarvitse olla täydellinen – pitää vain onnistua riittävän hyvin, Pennanen jatkaa.

Suomen joukkueeseen liittynyt Columbus Blue Jacketsin hyökkääjä Mikael Pyyhtiä ottaa ottelussa paikkansa kolmosketjun laidalta Jan-Mikael Järvisen ja Eemil Erholtzin rinnalta.

Leijonien ketjut Kanadaa vastaan:

Hyökkäysketjut:

20 Eeli Tolvanen – 91 Juho Lammikko – 86 Teuvo Teräväinen (A)

21 Patrik Puistola – 61 Juuso Pärssinen – 15 Lenni Hämeenaho

27 Mikael Pyyhtiä – 41 Jan-Mikael Järvinen – 47 Eemil Erholtz

82 Harri Pesonen – 24 Hannes Björninen (A) – 19 Waltteri Merelä

13. hyökkääjä 29 Ahti Oksanen

Pakkiparit:

4 Mikko Lehtonen (C) – 18 Vili Saarijärvi

37 Atro Leppänen – 23 Nikolas Matinpalo

62 Jesper Mattila – 50 Mikael Seppälä

2 Rasmus Rissanen

Maalilla:

74 Juuse Saros (33 Emil Larmi)

Suomen valmennusjohto tekee muutoksia myös Leijonien kritisoituun ylivoimaan, mikä on tökkinyt turnauksen aikana. Patrik Puistola nostetaan nyt muun muassa Teuvo Teräväisen ja Eeli Tolvasen rinnalle ykkösylivoimavitjaan. Lenni Hämeenaho sen sijaan palaa Leijonien kakkosylivoimaketjuun.

YV1:

Lammikko

Teräväinen – Puistola – Tolvanen

Lehtonen

YV2:

Pesonen

Hämeenaho – Erholtz – Järvinen

Saarijärvi

Nihkeä kisataival toistaiseksi

Leijonien taival MM-turnauksessa on sujunut yskähdellen. Joukkue on raapinut nihkeät maalin voitot Itävallasta, Ranskasta ja Latviasta. Kehnon Slovenian Leijonat kylvetti maalein 9–1, mutta kärsi vahvasti niskan päällä ollutta Ruotsia vastaan 1–2-tappion.

Suomi on alkulohko A:ssa 11 pisteellään kolmantena täydet pisteet toistaiseksi keränneiden Ruotsin ja Kanadan takana. Latvia on neljäntenä kahden pisteen päässä Suomesta. Leijonat on kuitenkin jo varmistanut jatkopaikkansa, sillä viitossijan Slovakia on jo neljän pisteen päässä.