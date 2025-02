Leijonat jäi jalkoihin – USA:n leiristä mahtailevaa puhetta murskavoiton jälkeen: "Meillä on tietynlaista asennetta ja tyyliä"

Leijonien leirissä vallitsivat pettymyksen lisäksi ristiriitaiset tuntemukset kylmään 1–6-tappioon päättyneen USA-ottelun jälkeen. 4 Nations -turnaus sai Suomen osalta tuloksen valossa lohduttoman alun.

Ottelun kahden ensimmäisen erän perusteella pelillistä eroa vastustajiin saattaa olla turnauksen aikana vielä kurottavissa.

– Te puhutte paljon siitä, kuinka me olemme altavastaajia ja sen sellaista. Me emme ajattele sitä. Me teemme omaa juttuamme ja pelaamme omaa peliämme. Kolmas erä vain riistäytyi käsistämme, Suomen kapteeni Aleksander Barkov sanoi ottelun jälkeen NHL.comin mukaan.

Suomen peli luhistui kolmannen erän alkuhetkillä, kun Yhdysvallat teki 2–1-johtoasemassa kolme maalia kolmeen minuuttiin.

– Se oli tietysti meidän vaihtomme, kun tuli neljäs maali. Meidän pitää olla parempia siinä. Missään nimessä maalin jälkeen ei pidä päästä seuraavaa, Barkov soimasi.

– Kolmen maalin takaa-ajoasemasta on vaikea nousta tässä turnauksessa.

USA:n tehokkuus maalipaikoissa oli kolmannessa erässä lähes mykistävää. Samaa ei voi sanoa Leijonista, jolle siunaantui hyökkäyspäässä kahden ensimmäisen erän aikana vähintäänkin riittävästi tilanteita useamman osuman tekemiseen.

– Ainakin nyt tiedämme, kuinka nopeaa peli on ja kuinka paljon pitää kamppailla. Täällä ei ole hirveästi tilaa ja aikaa. Pitää oppia hyödyntämään ne tilanteet, kun pääsemme hyökkäys- ja keskialueelle. Ruma lopputulos, mutta opimme paljon tästä.

– Kyllä minä mietin, että tässä oli kaksi hyvää erää. Totta kai tappio harmittaa, ja meillä oli kova lataus tähän peliin.

0:54 Leijonat ihmetteli erikoista murskatappiota – "Ristiriitainen olo"

Ottelu oli samalla ensimmäinen todellinen tulikaste Leijonien uudelle päävalmentajalle Antti Pennaselle. Euro Hockey Tourissa tuntumaa maajoukkueen johtamiseen tähän mennessä saanut Pennanen näki muun valmennuksen ja pelaajiston rinnalla lähietäisyydeltä, millainen hinta pienillekin virheille voi muodostua.

– Olen tietenkin pettynyt tuohon tulokseen. 6–1 on liikaa tälle pelille. Tuo ei ollut 6–1-peli. Ensimmäiset 40 minuuttia olivat hyvät, ja toisessa erässä meillä oli muutama huippupaikka, mutta ei tehty maalia. Siellä on myös hyviä merkkejä meidän pelaamisessa, mutta vähän ristiriitainen olo on kyllä. Yhdysvallat oli erittäin tehokas tänään. Toki ansaitsevat voittonsa, mutta tehokkaita olivat.

Pennasen virkaveli, Yhdysvaltain käskijä Mike Sullivan, löi rintoihinsa voiton jälkeen, mutta antoi kehut myös Suomen suuntaan.

– Kyvyt itsessään eivät tuo menestystä, vaan meidän täytyy olla joukkue. Tämä on ollut yksi asioista, joita olemme painottaneet jätkille. Siinä on tietynlaista ylpeyttä olla amerikkalainen. Meillä on tietynlaista asennetta ja tyyliä, jota voimme tuoda kentälle. Se saattaa olla heijastus niistä ominaisuuksista, joita olemme oppinut aiemmilta sukupolviltamme, Sullivan maalasi.

– Meillä on rutkasti arvostusta Suomen joukkuetta kohtaan. En usko, että tulos on indikaatio Suomen tasosta. Meidän onneksemme pystyimme rikkomaan heidän pelinsä kolmannessa erässä. He ovat erittäin hyvä joukkue, ja heillä on paljon erittäin hyviä pelaajia. He pelaavat myös joukkuepeliä ja saavat paljon numeroita takaisin. Heillä on hyvä rakenne. Meidän odotukset peliin tullessa oli, että siitä tulee vaikea taisto.

Yhdysvallat ja Kanada kohtaavat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä toisensa.

– Siitä tulee suurin ottelu, jonka olen koskaan pelannut urallani, Suomea vastaan kahdesti osunut Brady Tkachuk ennakoi.

Leijonien turnaus jatkuu lauantaina Suomen aikaa illalla kahdeksalta pelattavalla kamppailulla Ruotsia vastaan.

Juttua muokattu kello 7.59. Lisätty Brady Tkachukin kommentti.