Näillä keinoin hyytynyt asuntokauppa saadaan elpymään – yksi edellytys on ehdoton

Rakentaminen sakkaa ja asuntokauppa on hiipunut muun muassa nousseiden lainakorkojen vuoksi. Tämä on näkynyt myös asuntojen hintojen laskuna. Asunnon arvosta on voinut leikkaantua huomattava osuus.

– Yksi ehdoton asia, mikä pitäisi tapahtua, on se, että korkonäkymä selkeytyy. Se on mielestäni osittain tapahtunutkin. Jos katsotaan, miten 12 kuukauden Euribor-korko on kehittynyt, se on tasaantunut. Se on yksi asia, että uskalletaan ottaa lainaa, sanoo Aktia-pankin pääekonomisti Lasse Corin.