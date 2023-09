Hyytävä ennuste ensi vuodelle: Kymmenille tuhansille kenkää, laajasti lomautuksia

Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan, ja ensi vuonna kasvu on kituliasta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT tuoreessa kansantalouden ennusteessaan.

Erityisen syvässä ahdingossa on rakennusala, jolle hallituksen pitäisi PTT:n mukaan kohdistaa tarkkarajaisia tukitoimia.

– Uhkakuvana rakennusalalla on massiivinen konkurssiaalto ja työttömäksi jäävien ulkomaisten osaajien pysyvä menettäminen, PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen sanoo tiedotteessa.

Laajamittaiseen elvytykseen ei kuitenkaan ole Lahtisen mukaan syytä, koska inflaatio on osoittautunut hyvin sitkeäksi.

Viesti hallitukselle: Toimilla huono ajoitus

Tällä hetkellä yli vuoden työttömänä olleita on noin 90 000. Ilmiö on PTT:n mukaan huolestuttava, kun edessä on taantuma ja sosiaaliturvaan ollaan tekemässä leikkauksia.