82 prosentin syöksy: Asuntokauppa harvinaisessa syväjäässä, etenkin nämä tahot ovat pulassa – mutta ensiasunnon ostaja ei

Kaaviosta on nähtävissä, kuinka kaupat jäivät viiden vuoden keskiarvoon nähden 42,1 prosenttia alemmalle tasolle.

"Koronan jälkeen saattoi saada kiinteistövälityksestä vähän vääränlaisen kuvan"

KVKL:n toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo, että pudotus kaupoissa on ollut raju, ja viime aikoina ollaan voitu puhua kauppojen "syväjäästä".

– Koronan jälkeen kauppa kävi kuumana. Nyt tilanne on toinen. Energiakriisi ja epävarmuus vaikuttaneet siihen, että asuntomarkkinat ovat olleet alennustilassa, kun korot ja kustannukset ovat nousseet, Viljamaa kertoo.

Jäinen markkina on hänen mukaansa vaikuttanut myös asuntovälittäjien työhön.

– Jos silloin tuli koronan jälkeen alalle, saattoi saada vähän vääränlaisen kuvan siitä, minkälaista se välitys on. Tämä on provikkakauppaa, jos ei saa kauppoja aikaiseksi, ei tule palkkaa.

Vaikka tilasto näyttääkin karulta, on Viljamaan merkkejä elpymisestä olemassa jo nyt.

– Kysyntä asuntokaupoille on olemassa, se on tällä hetkellä niin sanotusti patoutunut ja voi purkautua pian. Välityssivustoilla alkaa olla taas liikennettä ja näytöillä ihmisiä.

Asuntosijoittajat ovat tällä hetkellä pulassa

Asumisen ja asuntorahoituksen luottolaitos Hypon pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan on uusi ilmiö, että uusia asuntoja menee huonommin kaupaksi kuin pitkään aikaan.

– Uusi ilmiö hyvin pitkästä aikaa, että kauppa varsinkin tällä saralla on heikkoa. Ja voidaan sanoa, että se on jopa "jäätynyttä" KVKL:n välittäjien kautta tehdyissä kaupoissa, Brotherus kertoo.

– On kiinnostavaa seurata, miten tämä kehittyy isojen rakennusliikkeiden taseissa. Kun myymättömiä uusia asuntoja alkaa kertyä taseeseen, hintoja täytyy tarkastella.

– Esimerkiksi asuntosijoittajille kohdistuneiden yksiöiden hinnat ovat kehittyneet heikoimmin ja myyntiajat ovat kasvaneet enemmän kuin muiden asuntojen. Markkina on muuttunut merkittävästi, korot ja kustannukset ovat nousseet, mutta vuokrat eivät. Tämä on se syy, miksi kiinnostuneita sijoittajia ei välttämättä enää näy, ja se sektori on vaikeuksissa.