Sota luo sumua kotimaan asuntokauppaan – kuluttajat kuitenkin optimistisia oman talouden suhteen

– Joka päivä Suomessa tehdään asuntokauppaa, mutta kiistatta tämä sota on tuonut meille sumua ja yksittäisiä asuntokauppoja on peruuntunutkin. On aika selvää, että jos se oma työllisyys ja tulokehitys on ollut kiinni idänkaupassa, niin ei tässä kovin suotuisia näkymiä Venäjä kaupassa ole lähivuosille.