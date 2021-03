Näihin herkullisessa tilanteessa oleviin autovalmistajiin sinäkin voit sijoittaa – ovat mukana 1,7 miljoonan sähköauton hyökyaallossa

Maailman väkirikkain maa Kiina on maailman suurin sähköautomarkkina. Kansainvälinen energiajärjestö arvioi raportissaan, että Kiinassa oli jo vuoden 2019 loppuun mennessä lähes 2,6 miljoonaa sähköajoneuvoa. Euroopassa niitä oli 0,97 miljoonaa ja Yhdysvalloissa 0,88 miljoonaa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kiinassa myydään vuoden 2021 aikana noin 1,7 miljoonaa uutta sähköautoa.

Kiinalaisille valmistajille annetaan verohelpotuksia ja kuluttajille hankintatukea vuoteen 2022 saakka. Maan latausinfrastruktuuriin on korvamerkitty 2,7 miljardin juanin eli lähes 340 miljoonan euron edestä rahaa.

Halvempien tuotantokustannusten lisäksi Kiinasta löytyy valtavia määriä akkuteollisuudessa ja autoteollisuudessa tarvittavia litiumia, kobolttia ja grafiittia.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Kiinassa on yli 400 sähköautovalmistajaa. Vaikka suurimmillakin kiinalaisilla sähköautovalmistajilla riittää kirittävää markkinatunnettuudessa kotimarkkinan ulkopuolella, ovat ne kunnostautuneet kansainvälisen rahoituksen hankkimisessa.

Kiinan suurimmat sähköautovalmistajat ovat pääosin pörssilistautuneita ja niihin voi sijoittaa muun muassa New Yorkin ja Hongkongin pörssien kautta.

New Yorkin pörssiin listautuneet kiinalaiset sähköautovalmistajat

Xpeng Motors

Vuonna 2020 yhtiö toimitti yli 27 000 autoa. Etelä-Kiinan historiallisessa kauppakaupungissa Guangzhoussa perustetun yhtiön lippulaivamallia P7:aa on verrattu etenkin amerikkalaisyhtiö Teslan Model 3:een ja P7 asettuu samaan hintaluokkaan kiinalaisvalmisteisen halvimman Teslan Model 3:n kanssa. Neljäovinen sedan-mallinen P7 maksaa varustelusta riippuen 30 000–45 000 euroa. Xpengin G3-katumaasturissa taas on yrityksen mukaan jopa 520 kilometrin toimintasäde.

Yritys listautui vuoden 2020 elokuussa New Yorkin pörssiin ja keräsi listautumisellaan 1,3 miljardia euroa. Yrityksen rahoittajiin kuuluvat muun muassa kiinalainen teknologiajätti Alibaba Holdings ja matkapuhelinvalmistaja Xiaomi.

NIO

Vuonna 2020 Nio toimitti lähes 44 000 sähköautoa. NIO myy autojaan toistaiseksi vain Kiinassa, mutta aikoo laajentua Euroopan markkinoille jo vuoden 2022 aikana. Yhtiön vuonna 2020 julkistama lippulaiva, ES6-katumaasturi, maksaa noin 54 000 dollaria, eli kolmanneksen enemmän kuin Kiinassa valmistettu Teslan Model 3. Muita Nion toimittamia autoja ovat kuusipaikkainen ES8-katumaasturi ja viisipaikkainen ESC6-tila-auto.

Vuonna 2019 New Yorkin pörssiin listautunut NIO keräsi listautumisannillaan 1,5 miljardia dollaria. Shanghaissa päämajaansa pitävä yhtiö onkin markkina-arvoltaan suurempi kuin autojätti General Motors. Vuonna 2014 perustettuun yhtiöön on sijoittanut muun muassa kiinalaiset teknologiajätti Tencent ja verkkokauppajätti JD.com, joista kumpikin on Alibaban suurimpia kilpailijoita Kiinassa.

Li Auto

Vuonna 2020 Li Auto toimitti lähes 33 000 autoa. Tällä hetkellä yhtiö valmistaa vain yhtä automallia, Li ONE-katumaasturia, jolle se lupaa jopa 800 kilometrin toimintamatkan. Hybridiautossa on bensatankki auton sähköauto-ominaisuudessa hyödynnettävän akun lataamiseksi.

New Yorkin pörssiin kesällä 2020 listautunut yritys keräsi listautumisellaan noin 1,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin potin ja sen markkina-arvoksi arvioitiin jopa 10 miljardia dollaria. Yhtiöin sijoittajiin kuuluvat muun muassa verkkokauppa-alusta Meituan ja lyhytvideosovellus TikTokin omistava Bytedance.

Hongkongin pörssiin listautuneet kiinalaiset sähköautovalmistajat

BYD

Yhtiön mukaan se toimitti vuoden 2020 aikana yli 219 000 uuden energialähteen henkilöautoa. BYDn valikoimassa on ainakin viisi täyssähköistä henkilöautoa, minkä lisäksi se toimittaa muun muassa sähköbusseja, sähkötyökoneita ja raiteilla kulkevia joukkoliikenneratkaisuja. Yhtiö listautui jo vuonna 2002 Hongkongissa ja vuonna 2011 Shenzhenissä.

BYD keräsi vuoden 2021 tammikuussa yli 3,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria Hongkongissa tapahtuneella lisäosakeannilla. Yhtiöön on sijoittanut vuonna 2008 myös Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway.

Geely

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla yli 29 000 vaihtoehtoisen energialähteen ajoneuvoa toimittanut Geely tunnetaan Suomessa erityisesti henkilöautovalmistaja Volvon omistajana. Geelyllä on neljä vaihtoehtoisen energialähteen automallia Xing Yue-katumaasturi, Bo Rui GE-henkilöauto, täysin sähköinen Emgrand EV-henkilöauto, ja Jia Ji-perheauto. Geelyn tytäryhtiö Zhejiang Geely Holding Group ja Kiinalainen hakukoneyhtiö Baidu perustavat yhteisyrityksen älykkäiden ajoneuvojen kehittämiseksi. Autot aiotaan valmistaa Geelyn kehittämälle sähköautojen perusrakenteelle.

Geelyn perustaja Li Shufun nousi saksalaisen autonvalmistuskonserni Daimlerin suuromistajaksi vuonna 2018, kun se osti itselleen 10 prosentin osuuden yhtiöstä. Yritys on listautunut Hongkongin pörssiin vuonna 2008 ja se on ilmoitti vuonna 2020 aikeistaan listautua myös Shanghain pörssiin.

Great Wall Motor

Yhtiön suosituinta sähköautoa, pienikokoista ORA R1-mallia myytiin vuoden 2020 aikana yli 56 000 kappaletta. Auton huippunopeus on noin 100 kilometriä tunnissa ja sille luvataan 300 kilometrin toimintasädettä. Yhtiö kehittää parhaillaan korkeamman hintaluokan täyssähköistä katumaasturia, jonka on tarkoitus tulla myös Euroopan markkinoille. Yhtiö on myös ryhtynyt rakentamaan sähköautotehdasta Kiinaan yhdessä saksalaisen autojätti BMW:n kanssa.

Great Wall Motor listautui Hongkongissa jo vuonna 2003.

GAC Group

Guangzhou Automobile Groupin valikoimassa on täyssähköisistä autoista ainakin viisipaikkainen GE3-henkilöauto, jolle luvataan lähes 400 kilometrin toimintasädettä, toisen kiinalaisen autovalmistaja NIO:n kanssa kehitetty HYCAN 007-henkilöauto, Hondan kanssa kehitetty VE1-henkilöauto, Toyotan kanssa kehitetty yli 500 kilometrin toimintasäteen iA5-henkilöauto, sekä GAC Groupin omt Aion S-henkilöauto ja Aion V-katumaasturi.

Yritys on valtionomisteisen Guangzhou Automobile Industry Groupin tytäryhtiö ja se on yksi Kiinan suurimmista autonvalmistajista. GAC Groupilla on yhteisyritys myös Fiat Chryslerin kanssa. GAC Group listautui Hongkongin pörssiin loppuvuoden 2010 aikana.

BAIC Group

Beijing Automotive Industry Holding toimitti vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 267 000 täyssähköautoa. Yhtiön tytäryhtiöitä ovat Beijing Brands, Beijing Benz, Beijing Hyundai ja Fujian Benz.

Vuonna 2019 Yhtiö hankki viiden prosentin osuuden Daimlerista turvatakseen Peking Benz Automotiveen tekemänsä investoinnit. Yhtiön kautta Daimler hallinnoi Mercedes-Benziä valmistavia Pekingin-tehtaitaan. BAIC Group listautui Hongkongin pörssiin vuoden 2014 lopussa.

Shanghain pörssiin on lisäksi listautunut SAIC.

SAIC

Shanghai Automotive Industry Corporation on Kiinan suurin autovalmistaja, ja se toimitti vuoden 2020 aikana 320 000 uuden käyttövoiman autoa. Yhtiö aikoo vuoteen 2025 mennessä valmistaa lähes sataa erilaista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevaa automallia, joista 60 tehdään yhtiön omien tuotemerkkien alle ja loput yhdessä Volkswagenin ja GM:n kanssa. Yhdessä GM:n kanssa kehitetty piskuinen täyssähköauto Hongguang Mini EV nousi Kiinan myydyimmäksi sähköautoksi jo elokuussa 2020, ohittaen reippaasti Teslan myyntiluvut maassa.

Valtionomisteisen SAIC-konsernin tytäryhtiöihin lukeutuu myös muun muassa yhteisyritys Volkswagenin kanssa. SAIC-konsernin muihin tytäryhtiöihin kuuluvat SAIC Passenger Vehicle Branch, SAIC Maxus, SAIC Volkswagen, SAIC General Motors, SAIC-GM-Wuling, NAVECO, SAIC-IVECO Hongyan ja Sunwin. Konsernin tytäryhtiö SAIC Motor Corporation Limited listautui Shanghain pörssiin jo vuonna 1998.

Suomessakin myydään SAIC-konserniin kuuluvaa Maxus-sähköautomerkkiä. Sähköisiä paketti- ja tila-autoja valmistava Maxus nimittäin aloitti mallistonsa myynnin Suomessa vuoden 2021 alkupuolella. Maxus on yksi SAIC-yhtiön tytäryhtiöistä. Maxus-autojen maahantuoja on norjalainen RSA, joka on perustanut haarakonttorin Suomeen.