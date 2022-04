Tältä valmistajalta ei ole nähty Suomessa autoa, johon tavallisella kuolevaisella olisi varaa – ennen kuin nyt

Vaikka BYD on Euroopassa vielä tuntematon valmistaja, on se maailman sähköautomarkkinassa varsin iso tekijä. Vuonna 1995 perustetulla yhtiöllä on lähes 250 000 työntekijää, ja autojen valmistuksen lisäksi se panostaa omaan akkututkimukseen ja -kehitykseen.