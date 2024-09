Kiina harppoo kohti sähköistä liikennettä: Viime vuonna maassa rekisteröitiin 60 prosenttia kaikista maailman sähköautoista

– Tämä on oikein mukavaa rentoa menoa, kehuu taksikuski herra Zhong matkalla uudelta Pekingin Chaoyangin luotijuna-asemalta keskustan hotelliin.

Sähköllä kulkevia takseja on Pekingissä jo paljon. Ne erottaa tavallisista vaaleanvihreä rekisterikilpi ja Beijing-merkki nokassa ja takaluukussa. Sähköinen Beijing on täysin kiinalainen auto.

Kiinalaismerkit tulevat

Mutta nyt tilanne on toinen, ja muutos on ollut ällistyttävän nopeaa. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan puolet tien päällä olevista sähköautoista on jo Kiinassa. Viime vuonna Kiinassa rekisteröitiin 60 prosenttia kaikista maailman sähköautoista ja sähköautot saavuttivat lähes 30 prosentin osuuden automyynnistä.