Edward Norton on yksi Hollywoodin arvostetuimmista, mutta salaperäisimmistä hahmoista – näitä faktoja et tiennyt näyttelijästä

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Edward Norton , 53, tunnetaan roolitöistään useista legendaarisista elokuvista, kuten Alaston pelko (1996), American History X (1998) sekä Fight Club (1999). Viime vuosina Nortonia on nähty yhä enemmän harvakseltaan valkokankailla, mutta useiden iloksi hän on yksi näyttelijöistä, joka tähdittää loppuvuodesta 2022 ilmestynyttä Glass Onion – Veitset esiin -mysteeri -elokuvaa muun muassa Daniel Craigin ja Janelle Monáen rinnalla.

Kuuluisien rooliensa lisäksi Norton tunnetaan Hollywoodissa myös muun muassa ohjaajana sekä käsikirjoittajana. Hän on myös paljon muuta.

Ensimmäinen rooli toi läpimurron

Vuonna 1991 Norton valmistui historian kandiksi Yalen yliopistosta. Hän opiskeli tuolloin myös esimerkiksi japanin kieltä, jota puhuu tiettävästi melko sujuvasti tänäkin päivänä. Norton myös asui nuorena tovin Japanin Osakassa ja työskenteli isosänsä James Rousen perustamassa Enterprise Foundation -säätiön parissa. Hän on puhunut japania julkisesti muun muassa vuonna 2000 promotoidessaan ohjaamaansa Keeping the Faith -elokuvaa Japanissa paikallisille toimittajille.

Yliopistovuosinaan Norton osallistui myös teatterikursseille. Valmistuttuaan koulusta hän muutti New Yorkiin tullakseen näyttelijäksi. Norton työskenteli muun muassa tarjoilijana ennen läpimurtoaan, joka tapahtui vuonna 1996 Alaston pelko -elokuvan Aaron Stamplerina. Rooli toi nuorelle näyttelijälle Golden Globe -palkinnon sekä Oscar-ehdokkuuden parhaasta miessivuosasta.

/All Over Press

/All Over Press

Nortonin näyttelemänä Aaron Stampler änkytti, vaikkei tehnyt sitä samannimisessä kirjassa, johon elokuva perustuu. Ohjaaja Gregory Hoblit päätti antaa änkytyksen jäädä, ja loppu on historiaa.

Riita menestyksen kulisseissa

Elokuvan kulisseista ei draamaa puuttunut. Tuotannon aikaan Norton otti tiettävästi yhteen elokuvan ohjaajan Tony Kayen kanssa. Kaye on kertonut elokuvan julkaisun jälkeen "vihanneensa sen loppuversiota" ja ettei hänellä olisi ollut sananvaltaa sen suhteen, miltä elokuva lopulta tuli näyttämään.

©New Line Cinema/Courtesy Everett Collection/All Over Press

©New Line Cinema/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Vihaa tupakointia

Näyttelijänä Norton on taipunut moneen, mutta yhdestä asiasta hän kieltäytyi vuoden 1998 Rounders – Ässä hihassa -elokuvan kuvauksissa: roolihahmolleen käsikirjoitetusta tupakoinnista. Vuotta myöhemmin Fight Club -elokuvassa Nortonin roolihahmo puolestaan nähdään tupakoimassa, joten tuolloin hän jousti kannastaan.

Norton on kuitenkin tuonut usein esille, että pitää tupakointia inhottavana tapana, ja on muun muassa jakanut sosiaalisessa mediassa ohjeita ja kehotuksia tupakoinnin lopettamista harkitseville.

Copyright © 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/All Over Press

Copyright © 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/All Over Press

Tästä huolimatta Norton on kuitenkin ilmaissut olevansa suuri marihuanan laillistamisen kannattaja. Nortonin kanssa Fight Club -elokuvaa tähdittänyt Brad Pitt paljasti muutama vuosi sitten, että hän ja Norton polttivat yhdessä jointin vuonna 1999 ennen elokuvan ensi-iltaa Venetsian filmifestivaaleilla.

Pittin mukaan hänen ja Nortonin oli äärimmäisen vaikeaa pidätellä nauruaan elokuvan näytöksessä – eivätkä he siinä onnistuneetkaan.

– Me olimme ne ääliöt takana, jotka nauroivat omille vitseilleen. Ja ainoat, jotka nauroivat.

Aktivisti ja kriitikko

Edward Norton pitää mieluusti henkilökohtaisen elämänsä yksityisenä, mutta hän on käyttänyt julkista statustaan hyödyksi nostaessaan esille erilaisia yhteiskunnallisia aiheita. Norton esimerkiksi on toiminut pitkään eri tavoin ympäristöaktivistina, ja hän on muun muassa Maasai Wilderness Conservation Trustin puheenjohtaja ja vuonna 2010 hänestä tuli YK:n monimuotoisuuden hyvän tahdon lähettiläs silloisen pääsihteerin Ban Ki-Moonin toimesta.