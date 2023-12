Jos Hugh Grant olisi saanut tahtonsa läpi, olisi Rakkautta vain -kohtaus ollut täysin erilainen – tiesitkö nämä faktat 20 vuotta täyttävästä jouluklassikosta?

Yksi kaikkien aikojen ikonisimmista jouluelokuvista on eittämättä brittiläinen romanttinen komedia Rakkautta vain , joka sai ensi-iltansa loppuvuodesta 2003. Elokuva oli aikansa suurmenestys, joka on tuottanut jopa 245 miljoonaa dollaria kansainvälisillä elokuvamarkkinoilla vuosien saatossa.

Colin Firthin eeppisessä suudelmassa oli tarkka koreografia

Hugh Grant inhosi ikonista tanssikohtausta

Näyttelijä itse on kuitenkin kertonut, ettei ollut aikoinaan lainkaan innoissaan kohtauksen tekemisestä. Ohjaaja Richard Curtis on myös vahvistanut tämän.

/All Over Press

/All Over Press

Keira Knightleyn finni

Toinen hauska fakta Knightleyhyn liittyen on myös se, että Rakkautta vain -elokuva oli hänen toinen roolityönsä valkokankaalla, ja ohjaaja Richard Curtis on kertonut tämän puhuneen näyttelijän kanssa kuvausten aikana roolista, joka hänellä oli seuraavaksi edessään.

Knightley puhui tietysti Pirates of the Caribbean -elokuvasaagan ensimmäisestä osasta Mustan helmen kirous, joka saavutti ilmestyttyään jättimäisen menestyksen ja teki Knightleysta kansainvälisen tähden.

Omat sydänsurut tuotiin valkokankaalle

Linney on kertonut, että kaksikolla oli tahoillaan hyvin samankaltaisen elämäntilanteet yksityiselämissään, joista he pystyivät ammentamaan roolisuorituksissaan.

Yksi ikonisimmista rakkauskohtauksista oli jäädä tekemättä

Kaikki elokuvan nähneet muistavat vahvasti kohtauksen Keira Knightleyn ja Andrew Lincolnin hahmojen välillä. Knightleyn hahmo Juliet on mennyt juuri naimisiin Lincolnin hahmon Markin parhaan ystävän Peterin ( Chiwetel Ejiofor ) kanssa, mutta Mark on rakastanut Julietia pitkään salaa, sanaakaan sanomatta.

Elokuvassa nähdäänkin lopulta, kun Mark saapuu yllättämään Julietin tämän kotiovella ja tunnustaa rakkautensa romanttisesti kyltillä, johon on kirjoitettu käsin "To me, you are perfect" (suom. minulle sinä olet täydellinen).