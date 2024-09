SM-liigan tuntematon debytantti saa käsiinsä huippukalliin tähtisikermän – vastaa tuimasti sikalätkä-väitteeseen: "Muisti pettänyt"

Vuonna 2013 oman pelaajauransa lopettanut Yli-Junnila, 43, on todellinen Pelicansin mies. Vuodesta 2016 lähtien entinen keskushyökkääjä on luotsannut ensin Pelicansin eri juniorijoukkueita ja toiminut viimeiset kaksi kautta Tommi Niemelän apuvalmentajana Pelicansin pääsarjajoukkueessa.

Nyt on aika nousta kirkkaimpaan valokeilaan.

Yli-Junnila on alkavalla SM-liiga-kaudella Sportin Juuso Hahlin ja Jukurien Marko Tuomaisen lisäksi ainoa päävalmentaja, jolla ei ole aiempaa pääsarjatason kokemusta. Onkin paikallaan kysyä, minkälainen valmentaja tämä suurelle yleisölle vielä tuntematon mies on?

– Mun mielestä se on parempi muitten kuvailla. On aina vähän tyhjää puhetta, jos pitää alkaa itseä kuvailemaan, Yli-Junnila toteaa MTV Urheilulle.

Entä minkälainen valmentaja haluaisit olla?

– Totta kai mahdollisimman hyvä valmentaja, joka pystyy auttamaan pelaajia yksilöinä, ja koko joukkuetta kohti niitä tavoitteita, mitä yksilöillä ja joukkueella on.

Lahtelainen peli-identiteetti

Mikä Pelicansissa sitten muuttuu uuden päävalmentajan myötä? Yli-Junnilan puheesta päätellen ei paljon mikään.

Kahdeksan vuotta Pelicans-valmennuksessa kuuluvat Yli-Junnilan sanoissa. Päävalmentajana hän korostaa lahtelaista peli-identiteettiä, jota "on pyrity jo tosi pitkään ajamaan sisään".

–Peli-identiteettiin kuuluu tietysti, että pelataan yhdessä viisikkona, on yhteiset rytmit pelissä ja sitten pelinopeus, Yli-Junnila tiivistää.

Yli-Junnila toteaa, että identiteetin pitäisi näkyä – hieman eri painotuksilla – nuorimmista junioreista aina Liigaan saakka niin, että lahtelaisen jääkiekkojoukkueen tunnistaa jäällä.

– Siihen on pyritty, kun aikoinaan on peli luotu, että on joku, mihin voidaan nojata. Totta kai laji ja peli kehittyy ja aina pitää uusia asioita ja painotuksia tuoda, mutta pitkässä juoksussa olisi niin, että ihan sama, mikä Pelicans-joukkue pelaa, sen pystyisi tunnistamaan tietyistä asioista. Lähtökohtaisesti iso asia on yhdessä pelaaminen.

Vaikka peli-identiteetti pysyy, tuo jokainen päävalmentaja väistämättä oman mausteensa keitokseen. Muutoksista kysyttäessä Yli-Junnila nostaa esiin apuvalmentajansa, Tapparan alle 20-vuotiaiden joukkueen päävalmentajan paikalta Lahteen siirtyneen Jussi Taipaleen ja HPK:n Liiga-joukkueen apuvalmentajan paikalta tulleen Tony Virran.

– Varmaan isoin muutos on se, että valmennustiimi muuttuu. Yhdessä täällä on aikaisemminkin tehty hommia ja nyt on eri valmennustiimi, joka lähtee yhdessä hommia tekemään. Meille tulee kaksi valmentajaa seuran ulkopuolelta. He tuovat omia näkemyksiään ja ajatuksiaan siitä, mihin se lahtelainen Pelicansin peli-identiteetti voisi kehittyä.

Yhdessä tekemisen nimiin vannova Yli-Junnila ei innostu vertailusta viime vuosiin ja Pelicansin menestykseen johtaneeseen Tommi Niemelään. Menestys tai menestymättömyys tehdään yhdessä. Niemelän haamu ei Yli-Junnilan mukaan kummittele taustalla.

– Mun mielestäni täällä on Lahden Pelicans saavuttanut kahtena viime vuotena kaksi hopeaa, ja mitä jatkossa tulee, se on Lahden Pelicans edelleen. Se ei ole Juhamatti Yli-Junnilan Pelicans. Juhamatti Yli-Junnila on siinä päävalmentajana, mutta ne saavutukset saavuttaa tai mitä ikinä tapahtuukaan, se on Lahden Pelicans.

Yli-Junnilan peluuttama Pelicans-kiekko on suurelle yleisölle toistaiseksi mysteeri. Yhden arvion esitti asiantuntija, valmentajana itsekin toiminut Petteri Sihvonen keväällä MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa, jossa kuvaili Yli-Junnilan juniorijoukkueen pelanneen aikanaan erittäin aggressiivista "sikalätkää".

Yli-Junnila ei Sihvosen näkemystä allekirjoita, eikä tunnista sikalätkä-määritelmää.

– En tunnista todellakaan. Se on aina hyvä, jos antaa kommentteja ja arvioita, että olisi katsottu pelejä. Aika monta peliä on välissä valmennettu siitä, kun olen Petteriä vastaan valmentanut.

– Kannattaa kysyä muilta, ketkä ovat nähneet enemmän mun juniorijoukkueiden pelaamista. Petterillä on nyt valitettavasti tuossa muisti pettänyt.

Ei luontaista lahjakkuutta

Pelillisiä asioita enemmän Yli-Junnila innostuu puhumaan harjoittelusta, joukkueen arjesta.

Pelicansin joukkueelle pitämässään aloituspuheenvuorossa päävalmentaja painotti oikeanlaisen harjoittelun merkitystä. Yli-Junnila haluaa myydä pelaajilleen ajatuksen, jonka mukaan erityistä lahjakkuus ei ole, vaan kaikki saavutukset tulevat kovalla ja oikeanlaisella harjoittelulla.

– Se kova työ pitää olla myös järkevää. Kyllähän kaikki pystyvät määrää harjoittelemaan. Eihän se ole kuin että varaa jääaikaa tai menee mäkeen juoksemaan.

– Se pohja-ajatus on se kasvun asenne, että sellaista sisäsyntyistä lahjakkuutta ei olisi kenelläkään mihinkään asiaan, vaan kaikki saavutettu on tullut työnteon kautta ja harjoittelun kautta. Jos siihen uskoo, niin on helppo myös jatkaa sitä. Pystyy kehittymään, kun uskoo, että harjoittelu on se mikä kehittää, ei mikään mystinen lahjakkuus.

Yksi Yli-Junnilan teeseistä kuuluu: "hyvä joukkue väsyy, huippujoukkue ottaa yliotteen kolmannessa erässä". On helppo arvata, että Pelicansista on määrä rakentaa Liigan kärkiryhmä myös fyysisesti. Kenties jopa Liigan kovakuntoisin?

– Sitä en pysty lupamaan, kun en ole kaikkia muita joukkueita nähnyt, ja jokainen ihan varmasti pyrkii siihen. Mutta luotan meidän fysiikkaosastoon. Siellä Juha Nakari on kovan tason ammattilainen. Ajatus on ollut myös, että hänellä on tietynlainen sana siihen, että millaista meidän jääharjoittelu on, ja että jääharjoittelu tukisi fysiikkaharjoittelua. Ne kulkisivat käsi kädessä ja sitä kautta saataisiin jossain vaiheessa kautta myös meidän fysiikasta etua.

Myös muotisanaksi noussut vaatimustaso vilahtaa Yli-Junnilan puheessa.

– Minulle se tarkoittaa jääkiekkojoukkueessa pelaajien henkilökohtaista vaatimustasoa. Kun harjoitellaan, he pystyvät tunnistamaan, mitkä harjoitteen yksityiskohtdat ovat ja sen jälkeen pystyvät toteuttamaan niitä yksityiskohtia.

– En koe, että vaatimustasoa on, että minä vaadin heiltä esimerkiksi huutamalla asioita. Heidän pitää itse pystyä vaatimaan itseltäään. Se on helpompi palastella sanoiksi, mikä se vaatimustaso on, ettei se ole vain sana, jota käytetään, vaan se on nimenomaan sitä, että tunistaa yksityiskohdat ja sen jälkeen toteuttaa ne yksityiskohdat.

Tähtisikermän johtajaksi

Pelicans sorvasi Yli-Junnilan kanssa 2+2-vuotisen sopimuksen. Tulokasvalmentajalle nelivuotinen kontrahti osoittaa melkoista luottamusta seurajohdon taholta.

– Voi varmaan näinkin ajatella. Sopimuksesta neuvoteltiin ja koettiin, että tuo oli molemmille osapuolille paras vaihtoehto. Varmasti jokainen Liiga-joukkue, joka palkkaa päävalmentajan, luottaa siihen.

Yli-Junnila saa käyttöönsä arvokkaat työkalut. Viime kaudella Pelicans kertoi koonneensa kaikkien aikojen lahtelaisjoukkueen, eikä alkavan kauden ryhmä kalpene edellisestä. Ainakaan paperilla. Pelicans nostaa ilmoituksensa mukaan pelaajabudjettinsa kolmeen miljoonaan euroon, mikä on 350 000 euroa enemmän kuin viime kaudella.

Viime kauden jälkeen joukkueesta poistuivat muun muassa sellaiset runkopelaajat kuin Filip Kral, Toni Utunen ja Nate Schnarr. Tilalle on hankittu muun muassa kanadalaiskaksikko Wyatt Kalynuk, Michael Vukojevic, tshekkipakki Libor Zabransky sekä paluumuuttaja Iikka Kangasniemi. Kun viime kaudelta jatkavat esimerkiksi Ryan Lasch, Lars Bryggman, Lubos Horky sekä Patrick Carlsson, on kasassa erittäin nimivahva ja kallis tähtinippu.

Tietojen mukaan Pelicans-kopissa oli jo viime kaudella ajoittain haasteita isojen egojen kanssa. Miten tulokasvalmentaja käsittelee egojen purkaukset?

– Tiedä sitten, mitä egoja on ja onko egoja ja millasia egoja, mutta aina paras tapa jääkiekkojoukkueessa on muistaa se että pelaajat ovat yksilöitä ja jokaista pyritään joukkueen raamien sisällä käsittelemään yksilöinä. Se auttaa siihen varmasti parhaiten. Sen aika näyttää, miten siinä onnistutaan.

Vahvan rungon säilyttänyt ja nimimiehillä vahvistunut Pelicans nousee jälleen kaudenalusarvioissa SM-liigan kärkipäähän.

Mihin Juhamatti Yli-Junnila olisi tyytyväinen ensi keväänä kauden päätteeksi?