Mustat talvet tuovat mukanaan sakaalit ja muut tulokaslajit – norppa ja ahma vakavassa vaarassa: Näin Suomen tuttu eläinlajisto mullistuu

Suomen ilmasto lämpenee, eikä sille näy loppua vielä pitkään. Ei vaikka kasvihuonekaasujen päästöt saataisiin hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, niin kuin Suomen hallitus on asettanut tavoitteekseen.

Tavoite on maailman mittakaavassa kova, sillä esimerkiksi Euroopan maista useimmat tavoittelevat hiilineutraaliutta vasta vuosisadan puoliväliin mennessä.

Sekään ei ole helppo tavoite, mutta vuosi 2050 on kiinnostava käännekohta Suomen ilmaston lämpenemisessä, sillä sen tienoilla eri ilmastoennusteet lähtevät rajusti eri suuntiin .

Varmaa on siis muutos, joka iskee Suomen luontoon ja eläimistöön.

Lämpeneminen tuplaantuu talvella

Lämpenemistä ennustavissa malleissa puhutaan keskiarvoista. Muutos näkyy kuitenkin selvimmin talvisin, jolloin lämpeneminen on selvästi voimakkainta. Lämpötila kohoaa Ilmatieteen laitoksen mukaan lähes kaksi kertaa niin paljoin kuin kesällä.

Muutos on lunta ja jäätä elääkseen tarvitseville eläimille dramaattinen.

– Lumi ja jää vaikuttavat hyvin monia reittejä koko pohjoiseen ekosysteemiin. Yksi keskeinen laji on tunturisopuli, joka muutaman myyrälajin kanssa tavallaan pyörittää tunturiekosysteemiä.

– Ennen kaikkea aikaiset lämpöjaksot ja vesisateet ovat tuhoisia myyrien ja sopulien menestymiselle. Jos talvella tulee lämpö- tai vesisadejaksoja, niin lumen alle maan pintaan syntyy jääkuori. Sopulit ja myyrät eivät sitten pysty enää ruokailemaan tai lisääntymään siellä hangen alla. Niiden luontaisten, muutaman vuoden välein toistuvien kannanhuippujen puuttuminen sitten heijastuu koko ekosysteemiin. Se on iso muutos.

Kaksi astetta olisi jo katastrofi

Kolmen lievimmän ennustemallin mukaan Suomen keskilämpötila on vuonna 2050 noin kokonaisen asteen suurempi kuin nyt. Ja jos kasvihuonepäästöjen kasvu jatkuu karuimmalla ennustetulla tavalla, voi lämpötila kasvaa vielä toisenkin asteen.

Kaksi lisäastetta on monelle tutulle lajille jo katastrofi.

– Kukaan ei varmasti pysty täsmällisesti sanomaan, mikä on se puolentoista ja kahden asteen ero jossakin tietyssä vuosiluvussa tulevaisuudessa. Kaikkein tärkeintä on, että lämpeneminen voitaisiin pitää edes siellä puolessatoista asteessa, jolloin vaikutukset olisivat joka tapauksessa hyvinkin paljon vähäisemmät kuin siellä kahdessa asteessa. Puhumattakaan siitä yli menevistä asteista, sanoo Tolvanen

Saimaannorpat jäävät kodittomiksi

Varmaa on, että esimerkiksi saimaannorppa on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

– Saimaannorppa tulee kärsimään ilmastonmuutoksesta, ja kärsii jo nyt. Norppa on täysin riippuvainen lisääntymisessään lumesta ja jäästä. Missään maailmassa ei tunneta norpan kantoja, jotka tulevat toimeen alueilla, jotka eivät jäädy talvella, sanoo Tolvanen.

– Norppa synnyttää poikasensa lumikinoksen suojiin. Nyt jo tiedetään, kun Saimaalla on ollut talvia, jolloin ei ole käytännössä ollut kinoksia, joihin synnyttää, niin kuuttien kuolleisuus on ollut suurta. Jos niitä talvia tulee yhä useammin, tai lähes pelkästään, niin norppa ei sellaisissa olosuhteissa pidemmän päälle pärjää.

Lumivaihtelu kasvaa

Ilmastomallien suunnan ja kasvihuonepäästöjen kehityksen epävarmuuden vuoksi on toivoa, että kuutit selviäisivät tyypillisistä talvista vielä vuosisadan puolivälissä.

Mutta uhka on suuri. Hydrologi Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että vuonna 2050 lumi tulee yhä useampana talvena olemaan Saimaalla kortilla.

Näyttää tällä hetkellä todennäköisimmältä, että talvien lumivaihtelu tulee kasvamaan. Joinain talvina lunta on paljon, joinain aiempaa runsaasti vähemmän.

Tämä tarkoittaa sitä, että ilman ihmisen apua pesimiseen riittäviä rantakinoksia norpalle ei enää synny. Sama on nähty jo aiemmin, ja nähdään todennäköisesti tänäkin vuonna, kun vähistä lumista pitää kolata norpille kinoksia ihmisvoimin.

Jos lunta ei ole, ihminenkään ei voi auttaa

Myös jääpeite järvellä ohenee. Vaihteluväli ja epävarmuus on suurta, mutta jään vahvuus voi olla karkeasti ottaen 5–15 senttiä vähemmän kuin nyt. Se on paljon.

Toivoa siis on, että norppia vielä olisi 2050, mutta siihen laji tarvitsee paradoksaalisesti ihmisen apua ja kolattuja lumipesiä.

– Mutta jos jään päällä ei ole lainkaan lunta, niin sekin keino on poissa käytöstä, sanoo Tolvanen.

Norpan pesintä on lämpimän talven vuoksi tänä vuonna vakavassa vaarassa. Viiden jälkeen -ohjelman vieraana ollut WWF:n Petteri Tolvanen kertoi tilanteesta tammikuun puolessavälissä.

Myös itämerennorpan tilanne on huolestuttava.

– Itämerellä norppa esiintyy vähän laajemmalla alueella ja myös hieman saimaannorppaa pohjoisempana, joten sen suhteen aikaa on vähän enemmän. Mutta itämerennorppa on samalla lailla jumissa Itämerellä kuin saimaannorppa Saimaalla, Tolvanen sanoo.

Itämerennorpalla on hieman enemmän aikaa kuin saimaannorpalla. Jos ilmasto lämpenee tarpeeksi, sekään ei ole turvassa. Kuva: Petteri Tolvanen / WWF

Ahma pakkomuuttaa lumen mukana

Suomen suurpedoista ahtaalla oleva ahma on myös yksi kärsijöistä, sillä sillekin lumi on elinehto.

Ahmalle suopean elinympäristön mittari on selvä. Se tarvitsee lunta pitkälle kevääseen, koska sekin synnyttää pentunsa lumipesän suojiin. Ahman levinneisyyden eteläraja noudattelee huhtikuista lumirajaa.

– Ahmakin on niitä lajeja, jotka tulevat vetäytymään pohjoisemmaksi ja kärsimään, kun kevättalvinen lumipeite ohenee. Ahmankin kohdalla jää nähtäväksi, millaiset sen elinolosuhteet tulevat olemaan, ja miten se pystyy sopeutumaan muihin pesäpaikkoihin, sanoo Tolvanen.

Yksi Suomen harvoista suurpedoista, ahma, joutuu pakenemaan yhä syvemmälle pohjoisen korpiin. Kuva: Wild Wonders of Europe / Widstra / WWF

Kun kevään lumiraja lämpenemisen seurauksena nousee pohjoiseen, on ahmankin todennäköisesti muutettava mukana.

– Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Sisä-Suomessa lumipeite on huhtikuun lopussa tavanomaisena vuonna aika nollassa, Suomen ympäristokeskuksen Veijalainen kertoo.

Muutos kaukana luonnollisesta



Uutinen on ahmalle huono, sillä laajan elinalueen vaativaa petoeläintä tavataan jo nyt lähinnä Suomen pohjois- ja itäosien erämaissa. Viime aikoina ahma on levittäytynyt Suomessa kohti etelää, mutta jatkossa levinneisyysalue saattaa jälleen supistua.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös toisella tavalla Suomen eläimistöön, sillä eteläisten tulokaslajien saapuminen on jo nyt aivan poikkeuksellisen nopeaa.

– Kyllähän tahti ylittää luonnollisen muutosvauhdin moninkertaisesti. Esimerkiksi perhos- ja muussa hyönteislajistossa, jotka ovat hyvin tunnettuja ja seurattuja, on tapahtunut viime vuosikymmeninä todella nopeaa muutosta. Paljon uusia lajeja on saapunut etelästä Suomeen. Muutos on todella huomattavasti nopeampaa kuin aiempina vuosikymmeninä tapahtunut hiljattainen muutos ja levittäytyminen, WWF:n Tolvanen toteaa.