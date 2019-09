Ilmastonmuutos tuo Suomeen lukuisia uusia eläinlajeja – tulevaisuuden metsissä voivat vipeltää pesukarhut, isokauriit ja visentit

Suomen luonnon uusin tulokas on euroopansakaali eli kultasakaali. Lajista on tänä vuonna tehty jo kaksi havaintoa. Laji saapui meille huomattavasti odotettua nopeammin.

Kultasakaali asettunee etelärannikolle ja Turun seudulle

Pesukarhu leviää vauhdilla kohti pohjoista

– Eniten se tuo meille hyönteisiä. Tällä vuosituhannella on tullut 150 uutta yöperhosta, joista 46 on jäänyt tänne pysyvästi, tietää Lumiaro.

– Pesukarhu on vieraslaji ja niitä on Saksassa jo miljoona ja se leviää kovaa vauhtia kohti pohjoista. Latviassa on jo ensimmäinen lisääntyvä pari. Se on puolimatkassa tänne, mutta siihen menee 10-20 vuotta ennen kuin se meille ilmaantuu, ennakoi Lumiaro.