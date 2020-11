Musta lokakuu – nuorten henkirikosepäilyjä Suomessa enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä – "Kynnys väkivallan käyttämiseen on laskenut ihan selvästi"

Viime vuonna koko vuoden henkirikosepäilyluku oli alaikäisten osalta 9 ja vuonna 2018 11. Eli tämän vuoden lokakuun luku on yksinään isompi kuin koko viime vuoden luku. Sama pätee vertailtaessa vuoteen 2018.

Eli vaikka nuorten rikollisuus kokonaisuudessaan laskee, vakava väkivalta huolestuttaa. Täman vuoden elokuu-lokakuu -ajanjaksolla nuorten henkirikosepäilyjä on kirjattu enemmän kuin yhtenäkään kokonaisena vuonna 2015-2019.

– Tuo huume- ja pillerimarkkina on hankaloitunut. Tavara kulkee hitaammin. Siellä on voinut tulla ongelmia ja siten pyritään hankkimaan sitä ryöstämällä. Sitten voi olla myös velka-asioita, rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista arvioi.

– Se, mitä tiedän meidän tutkintojen osalta, niin kaikilla taustalla on huumeita. Kaikilla se on alkanut kannabiksen käytöstä ja sitä kautta on tullut muuta käyttöä ja ongelmia elämään. Loppujen lopuksi asiat ovat kärjistyneet tällaisiin tekoihin.