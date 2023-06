Poliisi haluaa eroon tuhansista "turhista" rikostutkinnoista: "10 000 – 20 000 on täysin joutavaa höpöhöpöä, kiusallaan tehtyjä kunnianloukkausilmoituksia"

Oheisesta MTV Uutisten saamasta tilastosta selviää, kuinka monta alle 15-vuotiasta henkilöä on ollut kunakin vuonna epäiltynä väkivaltarikostapauksessa.

– Yksi yhteinen nimittäjä on se, että se perhe, joka yleensä on kuulusteluissa mukana, niin siellä on aika surullisia tapauksia, toteaa Jari Koski, Helsingin poliisista.