Ryöstelevät nuorisojengit aiheuttivat päänvaivaa Espoossa – näin nuoret saatiin kuriin

Vaikka ryöstöt on saatu kuriin, väkivaltarikokset ovat alle 18-vuotiaiden kohdalla lisääntyneet.

– Huomasimme, että ryöstörikosten määrä on huomattavasti noussut. Me rupesimme seuraamaan sitä ja tekemään sellaista tilastointia, kertoo Väänänen.

Junnu20-projekti apuna

Poliisi reagoi tilanteeseen niin kutsutun Junnu20-projektin avulla, jonka tarkoitus on kerätä tietoa nuorten tilanteesta ja täten ennalta estävästi vaikuttaa nuorten tekemiin rikoksiin.

– Meillä on havaintona tilastoista, että pahoinpitelyissä ja väkivaltarikoksissa on nousua. Nyt me pyrimme tätä samaa tietojohtoista toimintaa kohdistamaan sitten siihen, komisario kertoo.