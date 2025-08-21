Uskaltaisitko laskea? Oiva, 80, esittelee vetisen liukumäkensä

Tätä mäkeä suositellaan vain lapsenmielisille.
Etelä-Karjalaisen Oiva Sunin mökillä on jotain, mitä monella ei ole.
Taipalsaarella sijaitsevalla mökillä pääsee laskemaan nimittäin liukumäkeä. Eikä miten tahansa, vaan hurjaa kyytiä kelkalla suoraan veteen.
Liukumäki täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja on Sunin itsensä rakentama.
– Istuin keinussa ja mietin, että tällainen olisi helppo tehdä. Eihän tätä kauaa tee, muutama päivä, Suni kertoo.
Kyytiin omalla vastuulla
Kyytiin pääsee kaikki leikkimieliset halukkaat, omalla vastuulla. Liukumassa on käynyt niin Sunin lapset kuin työkaveritkin.
– Pitää olla vähän lapsenmielinen aikuinen, että tästä voi laskea, Suni toteaa.
Hurjan näköisessä mäessä ei ole onneksi sattunut onnettomuuksia. Suni kohtaa kauhisteluja usein, mutta päälleen saa pelastusliivit, jos vesi jännittää.
Kelkka liukuukin pitkälle veteen, joten uiminen tulee väkisin tutuksi.
– Tämä on tällainen etelänmiehen yhdistetty. Tässä yhdistyy mäenlasku, uinti ja porraskävely, Sunin poika Mika Suni nauraa.
