Musiikkifestivaalien järjestäjät uskovat festarikesän vihdoinkin onnistuvan – "Ei meillä ole B-suunnitelmaa"

"Ensi kesänä tullaan takaisin ja isosti"

– On uskoa siihen, että keikkamarkkina pyörii samoin kuin moni muukin ratas yhteiskunnassa, vaikka korona vielä jyllääkin. Ollaan ehdottoman luottavaisin mielin, ja yleisökin on suhtautunut luottavaisesti, Aro sanoo.

– On sikäli onnekas tilanne, että ihmiset ovat mukavasti säilyttäneet lippujaan. Jotkut liput on ostettu jo joulukuussa 2019, hän kertoo.

Toiveikkuudesta kertoo sekin, että Helsingissä jopa järjestetään kesäkuussa ensimmäistä kertaa Rock In The City -festivaali, jossa esiintyy useita kansainvälisiä rock-yhtyeitä, kuten Evanescence ja Billy Talent.

Peruuntuneiden festivaalien esiintyjiä siirretty tälle vuodelle

– Meillä on osittain samoja artisteja kuin 2020 oli suunniteltu, John Legend yksi näistä. Hän on varmasti yksi sellainen esiintyjä, jonka vuoksi lippuja on ostettu. Ohjelmistoa on kuitenkin myös uusittu ja päästy poimimaan uusiakin nimiä, kertoo Mikkomatti Aro Pori Jazzista.