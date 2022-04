Näin viiden suuren festivaalin lipunhinnat ovat vuosien saatossa kehittyneet, jopa 60 prosentin korotus – osa lipuista on silti myyty jo nyt loppuun

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Kovin nousu on erityisesti elektroniseen musiikkiin erikoistuneella Weekend Festivalilla, Vuodesta 2019 sen lippuhinnat ovat nousseet 24 euroa. Isona syynä tähän on, että tuolloin festivaali järjestettiin kaksipäiväisenä, nyt kolmipäiväisenä.

Vuodesta 2012 Helsingissä järjestetyn Weekendin hinnat ovat nousseet viiden festivaalin joukossa eniten myös vertailuaikana eli viidessä vuodessa. Nousua on ollut 74 euroa eli yli 60 prosenttia. Tässäkin osaselityksenä on, että vuonna 2017 Weekend järjestettiin kaksipäiväisenä.

"Paineet hintojen korotuksiin ovat kovat"

Tasaisimpana lippujen hinnat ovat pysyneet jo vuodesta 1979 järjestetyssä Provinssissa. Se on nostanut kolmen vuoden takaisesta viikonloppulippunsa hintaa vain 10 eurolla. Sitä ennen kolmen päivän liput sai kolme vuotta samalla hinnalla.

Lippuja ostettu monta vuotta

Tämän vuoden erikoisuutena on, että niin monella on lippu jo valmiiksi hankittuna. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2020 ja 2021 festivaaleille liput ostaneet saavat käyttää lippunsa tänä vuonna.

Toisin on Turussa järjestettävässä Ruisrockissa, jossa osa lipputyypeistä on jo nyt myyty loppuun. Muun muassa kolmen päivän lippuja on vielä kuitenkin saatavilla.