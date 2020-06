Tuhansia lippuja myyneen Blockfest-festivaalin järjestäjät yhä toiveikkaina: "Artistit haluavat päästä tekemään töitä"

Pohjoismaiden suurimpiin hip-hop-festivaaleihin lukeutuva Blockfest on toistaiseksi ainoa kymmenien tuhansien ihmisten kokoinen musiikkipahtuma Suomessa, joka ei ole peruuttanut tapahtumaansa kesältä. Hallituksen uusimpien linjausten mukaan heinäkuun alusta alkaen ulkotiloissa voidaan järjestää taas yli 500 hengen tapahtumia.

– Uusimmat rajoitukset vaikuttavat mielestäni lähinnä jalkapalloliiton lobbaukselta. Noilla säännöksillä ei voida vielä festivaalia järjestää, mutta toisaalta jos katsotaan ulos, niin aikamoisia festivaaleja siellä on päivittäin käynnissä. Meillä oli juuri tuhansien ihmisten mielenosoitus ja puistot, sekä kesäkapakat ovat täynnä ihmisiä.

– Koska meillä on vastaavia tapahtumia jo nyt, on vaikea ymmärtää, miksi elokuun lopussa ei saisi järjestää festivaaleja?

Peruminen on edelleen mahdollisuus

– Ollaan pidetty pää viileenä ja katsottu, miten tilanne kehittyy, mutta edelleen on se mahdollisuus, että joudumme perumaan festivaalin. Kallosen mukaan lipunmyynti käynnistyi hyvin ennen koronaepidemiaa ja lippuja myytiin aluksi nopealla tahdilla. Alkuvuoden onnistunut lipunmyynti on turvannut sen, että festivaali on edelleen mahdollista järjestää taloudellisesta näkökulmasta.