Suomalaisilla on runsaasti korona-aikana patoutunutta kulttuurinnälkää, mutta jää nähtäväksi, miten ihmiset uskaltautuvat korona-aikana liikkeelle muiden seuraan, sanoo Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla.

– Lisäksi festarikesää muovaa tietenkin se, voidaanko koronarajoituksia löysätä vai tuleeko niihin päinvastoin kiristyksiä. Ymmärrän oikein hyvin, että Suomen hallitus on nyt varpaillaan. Suomen koronatilanne on todella hyvä, mutta on syytä muistaa, että vaikkapa Irlannissa tartunnat lisääntyivät jyrkästi muutamassa viikossa, Amberla lisää.