Festarikesä lähestyy, Rockfest peruttiin – "Festivaaleja on peruttu eri puolilla Eurooppaa juuri tästä syystä"

Rockfest järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2017 Vantaalla. Vuotta myöhemmin tapahtuma siirtyi Hyvinkään lentokentälle kahdeksi kesäksi. Vuosina 2020 ja -21 Rockfest-paikaksi oli lukittu Tampere – ensin Särkänniemen tapahtumaranta ja sitten Ratinanniemen festivaalipuisto, mutta molempina kesinä koronarajoitukset johtivat festivaalien perumiseen.

Kesällä 2022 Rockfest palasi Hyvinkään lentokentälle, jossa tapahtuma järjestettiin myös viime kesänä ja oli tarkoitus järjestää tulevanakin kesänä.

Toisin kävi. Rockfestiä ei järjestetä tulevana kesänä.

– Syy on se, että ei saatu tarpeeksi isoja pääesiintyjiä, vaikka kuinka yritettiin. Kyllä siinä kaikki kivet käännettiin ja yritettiin kaikenlaisia temppuja tehdä. Ei ole isoja bändejä liikenteessä, niin tehtiin tällainen radikaali ratkaisu, kertoo Nelonen Media Liven promoottori Janne Tamminen.

– Rockfest on kuitenkin niin ison profiilin tapahtuma, että se tietyllä tapaa vesittäisi koko jutun, jos siellä olisi pienempiä nimiä. Ei se helppo päätös ollut, mutta näin teimme.

Rockfestin pääesiintyjiä ovat olleet tapahtuman historian aikana muun muassa Rammstein, Kiss, Ozzy Osbourne, Iron Maiden ja Pantera.

– Varmaan eniten se (isojen pääesiintyjien saatavuusvaikeudet) koskee rock-maailmaa. Olen kuullut, ettei pop-yhteisössäkään ole niin helppoa. Käsittääkseni syy siihen on se, että nyt on saatu koronavuosien miinukset paikattua, Tamminen sanoo.

– Bändit ovat kiertäneet nyt pari–kolme vuotta ja nyt on looginen aika pitää taukoa. Aiempina vuosina ennen koronaa ne (bändien aikataulut) ovat menneet hyvin lomittain niin, että tarjontaa on ollut koko ajan. Nyt kun kaikki ovat lähteneet liikkeelle samaan aikaan (koronapandemian jälkeen), nyt tuntuu, että on myös tauon paikka samaan aikaan. Nyt sitten siitä kärsitään.

"Kyllä se uutinen yllätti"

SeinäjoenProvinssi-festivaali juhlitaan Törnävänsaaressa ensi kesänä normaaliin tapaan. Tieto Rockfestin välivuodesta tuli maan isoimpiin lukeutuvan musiikkitapahtuman järjestäjille yllätyksenä.

– Olihan se ikävä uutinen. Mutta sikäli, kun tiedetään markkinatilanne, niin tiedettiin, että artistien kanssa on vaikeaa. Mutta kyllä se uutinen yllätti, sanoo Provinssin festivaalijohtaja Ville Koivisto.

Viime kesänä Rockfest keräsi kolmena päivänä yhteensä noin 60 000 maksanutta kävijää. Provinssissa puolestaan kävijöitä oli kolmen päivän aikana yhteensä noin 70 000.

Vuonna 1979 ensimmäisen kerran järjestettyä Provinssia on järjestänyt vuodesta 2015 lähtien Seinäjoki Festivals, jonka omistavat Seinäjoen Elävän Musiikin Yhdistys sekä Fullsteam Agency, jonka omistaa puolestaan saksalainen suurkonserni FKP Scorpio. Tulevan kesän Provinssi on jo hyvällä mallilla.

– Meillä on tosi hyvä tilanne, olemme saaneet aikaisessa vaiheessa kiinnitettyä hyvin ohjelmistoa. Kansainvälisten nimien kiinnittämisessä auttaa varmasti paljon meidän yhteistyö FKP Scorpion kanssa. Varmasti tämä on myös genre- ja ajankohtasidonnaista, että miten artisteja liikkuu. Meidän näkökulmasta niitä liikkuu tosi hyvin, Koivisto toteaa.

"Artisteista ei voida maksaa tolkuttomia"

Myös Joensuun Ilosaarirockin kesän 2024 valmistelut ovat jo pitkällä.

– Ohjelmiston kokoamiseen vaikuttavat Joensuun maantieteellisesti haastava sijainti, ajankohta, joka on yksi Suomen vilkkaimmista kesäfestariviikonlopuista, sekä budjetti, kertoo Ilosaarirockin toiminnanjohtaja Niina Hattunen.

– Artisteista ei voida maksaa tolkuttomia summia ja Ilosaarirockista tehdään omannäköisensä festivaali käytössä olevilla resursseilla.

Hattunen sanoo, että artistien saamiseen festivaalin esiintyjiksi vaikuttaa vuosittain monet asiat: muun muassa logistiikka, kallistuneet kuljetuskustannukset, se, onko artisti ylipäätänsä keikkailemassa ja se, ettei yksi artisti voi olla useammassa paikassa keikalla yhtä aikaa.

– Kun festivaaleja on kesällä paljon Euroopassa, kilpailu varsinkin suosituimmista artisteista on erittäin kovaa. Joskus festivaali saattaa osua hyvään aikaan niin, että on ylipäänsä mahdollisuuksia tehdä tarjouksia, kun artistit liikkuvat juuri silloin Euroopassa, Hattunen sanoo.

– Joskus taas festivaalin ajankohta on haastavampi juuri tiettyjen artistien kohdalla. Festivaalin ohjelman tekemisessä oikeastaan yksi ainoa asia on vakio: jokainen vuosi on erilainen.

Suomen isoimpien musiikkitapahtumien joukkoon nousseen Flow'n tekijät ovat huomanneet tilanteen.

– Kansainvälisten suurten esiintyjien vaikea saatavuus on alalla yleisesti tiedossa ja tilanne on sama ympäri Eurooppaa genrestä riippumatta. Festivaaleja on peruttu eri puolilla Eurooppaa juuri tästä syystä, Flow'sta kerrotaan MTV Uutisille.

– Flow on vaikeasta tilanteesta huolimatta onnistunut kokoamaan kansainvälisilläkin mittareilla katsottuna korkealaatuisen ja ajankohtaisen ohjelman, kuten ensimmäinen julkistuskin osoittaa. Flow'n tilanne on siis kaikesta huolimatta hyvä.

Metallica ja taloustilanne taustalla

Yksi Rockfestin peruuntumiseen vaikuttanut tekijä on metallimammutti nimeltä Metallica. Yhdysvaltalaisyhtye esiintyy Helsingin Olympiastadionilla kahtena viikonloppuiltana ensi kesäkuussa.

– Ensinnäkin jouduimme siirtämään Rockfest-viikonloppua viikkoa myöhemmäksi, jotta tapahtuma ei olisi päällekkäin Metallican kanssa. Olisihan se ihanaa, jos voisimme saada Metallican Rockfestiin jonain päivänä, mutta nyt heillä on oma keikkansa Olympiastadionilla, promoottori Janne Tamminen päivittelee.

– Lisäksi heillä on mukanaan muutama lämmittelybändi, jotka olisivat olleet hyviä nimiä meille ja ovat nyt kiinnitettyinä Olympiastadionille. Kyllä sillä (Metallican konserteilla) oma vaikutuksensa on. Ei se päällimmäisin syy ole Rockfestin peruuntumiseen, mutta vaikuttaa se toki.

Nykyisessä taloustilanteessa monen kuluttajan rahat ovat tiukassa. Esimerkiksi Metallican konserttiin vähän alle sadan euron hintaisen lipun ostanut henkilö saattaa miettiä, riittävätkö rahat vielä yli parinsadan euron kolmen päivän festarilippuun.

– Kyllä sitä spekuloitiin ennen kuin tehtiin peruutuspäätös, mutta se ei ollut syy siihen. Se olisi jäänyt nähtäväksi, että riittääkö meille yleisöä. Se olisi ollut tietoinen riski, mutta niin pitkälle ei päästy, Tamminen sanoo.

– Totta kai se vaikuttaa, että ihmisillä on vähän rahaa ja pitää tarkemmin harkita, mihin rahansa käyttää. Muistan kuitenkin lukeneeni menneinä vuosina, että kun on lama-aika tai tiukempaa taloudellista ahdinkoa, kulttuuripuoli on voinut suhteellisen hyvin koko ajan.

Myös Provinssi-festivaali on huomioinut taloustilanteen. Ville Koivisto sanoo tapahtuman pyrkivän pitämään hintatason mahdollisimman matalana.

– Totta kai kustannusten nousu näkyy meidän pöydällä, mutta pyritään pitämään niin, että se näkyy mahdollisimman vähän asiakkaan pöydällä. Ja lompakossa, festivaalijohtaja sanoo.

Pako arjesta

Maailmantilanteen ollessa nykyisen kaltainen ja uutisten lähinnä ikäviä, ihmiset kaipaavat pientä pakoa arjesta.

– Kulttuuripuoli pystyy sitä tarjoamaan suhteellisen pienin satsauksin. Verrattuna esimerkiksi koko perheen viikon lomamatkaan, yksi tai kaksi keikka-iltaa maksaa selvästi vähemmän kuitenkin, toteaa Janne Tamminen.