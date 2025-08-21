Chris Martin jyrähtää Coldplayn keikalla syttyneestä salasuhdekohusta: "Se saa minut v*tun hulluksi"

Chris Martin piti Coldplayn keikalla puheenvuoron, jossa kertoi vahvan kantansa kesällä syttyneeseen salasuhdekohuun.

Coldplay-yhtyeen laulaja Chris Martin kommentoi vastikään bändin keikalla Englannin Hullissa kesän tapahtumia, joista syttyi kansainvälinen kohu.

Keikan aikana Martin bongaili tapansa mukaan ihmisten keikalle mukanaan tuomia kylttejä ja luki niitä ääneen.

Yhdessä Martinin merkille pistämässä kyltissä luki "kolmesti kolmen kuukauden aikana", kertoo ABC News. Kyltistä tuli ilmi, että fani oli ollut myös Coldplayn heinäkuisella, surullisenkuuluisalla Bostonin keikalla.

– No, okei, kiitos, että palasit jälleen siihen katastrofiin, Martin totesi viitaten keikalta syttyneeseen kansainväliseen kohuun.

Colplayn konserteissa Music of the Spheres -kiertueella on vakiintunut Jumbotron Song -osio, jossa poimitaan keikkakansaa kuviin ja Martin lurittelee heistä improvisoituja laulunpätkiä.

Heinäkuussa sosiaalisessa mediassa lähti leviämään Bostonin Gillette Stadiumilla 17. heinäkuuta osion aikana kuvattu video, jossa nähtiin kuviin päätynyt läheisissä tunnelmissa ollut pariskunta, jotka pyrkivät äkkiä piiloutumaan heidän ilmestyttyään stadionin screeneille.

Kaksikon yllättävä reaktio kiinnitti tuolloin Martinin huomion.

– Joko heillä on suhde, tai sitten he ovat todella ujoja, Martin totesi lavalla.

Coldplay konsertoi ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa heinäkuussa 2024. Yhtye veti neljä loppuunmyytyä keikkaa Helsingin Olympiastadionilla.Aino Haili

Lue myös: Coldplayn keikalta alkunsa saanut salasuhdekohu syvenee

Sittemmin selvisi, että kyseessä nimenomaan oli salasuhde Astronomer-yrityksen toimitusjohtajan Andy Byronin saman yrityksen henkilöstöpäällikön Kristin Cabotin välillä. Kumpikin osapuoli oli tahoillaan naimisissa. Sekä Byron että Cabot jättivät kohun seurauksena työtehtävänsä yrityksessä.

Martin linjasi maanantaina 18. elokuuta Coldplayn keikalla kyltin luettuaan, ettei bändi aio muuttaa Jumbotron Song -osuutta kohusta huolimatta. Muusikon puhevuoro on kuvattu videolle, joka löytyy muun muassa TikTokista.

– Me olemme tehneet tätä pitkään ja vasta hiljattain siitä tuli... jep.

– Aiomme jatkaa sen tekemistä, koska aiomme tavata joitakin teistä.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lisäksi Martin muistutti, että vaikka toisin on väitetty, Jumbotron Song ei ole Coldplayn "pusukamera".

– Tämä ei koskaan ollut, ei ole eikä tule olemaan pusukamera. Se saa minut vitun hulluksi. Tarvittiin vain yksi pariskunta, ja se on brändätty pusukameraksi loppuiäksi. Joten uskokaa minua, sen nimi on "jumbotron".

– Olemme tehneet tätä todella kauan ja aiomme valita ihmisiä, joita tervehdimme. Ja joo, joskus niistä tulee kansainvälisesti valtavia kohuja, tietty. Mutta suurimman osan ajasta yritämme vain tervehtiä joitakin vitun ihmisiä. Siinä kaikki, laulaja totesi naureskellen.

Laulaja totesi niin ikään Coldplayn lähettävän kaiken rakkautensa "niille ihmisille" ja toivovansa heille hyvää. Martin ei täsmentänyt, ketä tarkoitti. Sitten Martin painotti, että aikoi seuraavaksi siirtyä Jumbotron Song -osuuteen.

– Jos ette ole varautuneet olemaan kansainvälisissä uutisissa, olkaa hyvät ja kumartukaa, Martin päätti.

Coldplay konsertoi Helsingin Olympiastadionilla heinäkuussa 2024 neljän keikan edestä samaisen kiertueen yhteydessä, ja myös niillä keikoilla nähtiin Jumbotron Song.