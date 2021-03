Festivaalien järjestäjillä on yhä uskoa festarikesän toteutumiseen: "Kesä näyttää heikolta, mutta toistaiseksi ei ole määrä luovuttaa"

Epävarmuus on kuitenkin suurta, ja tilannetta seurataan päivittäin.

– Meidän oma takaraja päätökselle on maalis-huhtikuussa. Jos rokotetahti ei ole kiihtynyt eikä tautitilanne näytä helpottavan, joudumme itse tekemään päätöksen, että perummeko vai emme, sanoo Ilosaarirockin toiminnanjohtaja Niina Hattunen.

Ranteen mukaan Pori Jazzin suunnitelma kuitenkin on, että festivaali pystyttäisiin tavalla tai toisella järjestämään edes pienemmässä mittakaavassa, vaikka isot yleisötapahtumat peruttaisiin.

"Kyllä tappiot olisivat merkittävät"

– Normaalina vuonna meidän liikevaihtomme on 4–5 miljoonan euron luokkaa, viime vuonna varsinainen liiketoiminta oli kokonaan poissa, sanoo Pori Jazzin Ranne.

– Siksi me ja myös tapahtuma-alamme olemme olleet (valtion maksaman) tukiasian kanssa aktiivisia. Mahdotonta sanoa tarkkoja tappioita, mutta totta kai ne olisivat merkittäviä, hän sanoo.

– Jos me jotain kaipaamme tässä tilanteessa, niin mahdollisimman avointa viranomaisviestintää. Meille on tärkeää kyetä hallitsemaan riskejä, ja se edellyttää sitä, että kaikki ajankohtainen tieto on meillä käytössä, sanoo Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen.