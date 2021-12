Korona-aika vei työt oopperalaulaja Ann-Marie Heinolta – nyt iskivät uudet rajoitukset: "Esityksiä on siirtynyt ja peruuntunut 65 000 euron edestä"

"Tämä ei ole vain minun tarinani"

– Esityksiä on siirtynyt ja peruuntunut 65 000 euron edestä. Tämä ei ole vain minun tarinani, sillä on syvempääkin suota. Ihmiset joutuvat myymään omaisuuttaan ja asuntoja. Meidän alalla on iso hätä.

– Jos esitys ei toteudu, palkka on nolla euroa. Vaikka me hypimme näyttämöllä, me ollaan samaan aikaan äitejä – meillä on lainat ja vuokrat. Peruspilari elämästä puuttuu luoden toivottomuutta. Kulttuurialalta on nyt aikamoinen pako pois, harmittelee Heino.