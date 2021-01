MTV Uutiset selvitti: Näin käy ensi kesän festareiden ja tapahtumien – odotus on tuskaista: "Henkinen puutostila on jo olemassa"

Järjestäjätahot toteavat yhteen ääneen, että kesätapahtumat pyritään näillä näkymin järjestämään. Monia viime kesänä peruuntuneita esiintymisiä ja keikkoja on saatu siirrettyä ensi kesälle. Samoin yleisön puolelta moni on säästänyt viime kesältä käyttämättä jääneet lippunsa ensi kesän festareita varten. Tapahtuma-alalla ollaankin kokonaisuudessaan varovaisen optimistisia tulevasta kesästä.

Tapahtumajärjestäjät toivovat, että koronarokotukset etenisivät pikaisesti. Toiveissa on myös, että kausivaihtelun takia koronatilanne olisi muutenkin ensi kesänä rauhallisempi samaan tapaan kuin viime kesänä, mikä mahdollistaisi erityisesti ulkoilmatapahtumien järjestämisen.

Tapahtumajärjestäjien mukaan avainasemassa on se, että mahdollisista kesän koronarajoituksista annettaisiin tietoa mahdollisimman hyvin etukäteen, sillä etenkin suurten tapahtumien tapauksessa liikkuvaa junaa ei hetkessä pysäytetä.

Ruisrock: Tilannetta seurataan tarkkaan

– Siitä lähdetään että Ruisrock järjestetään. Kesään on vielä niin pitkä aika, että toivotaan koronarokotteiden ja muiden asioiden etenevän siten, että kesällä olisi taas mahdollista juhlia festivaalia.

Viime vuoden peruuntuneista esiintymisistä osa on pystytty neuvottelemaan ensi kesälle.

– Totta kai tässä myös uusia esiintyjiä kesälle haalitaan. Lipunmyynnin kanssa on sama asia. Todella moni jätti lippuja palauttamatta ja käytti sen mahdollisuuden, että samalla lipulla pääsee ensi kesänä festivaaleille. Siinä mielessä olemme lähteneet hyvästä asemasta, vaikka ajat ovatkin erikoiset.

– Tämä on festarialan elinehto, että asiat ovat hyvissä ajoin tiedossa.

Pori Jazz: Varautumista useisiin skenaarioihin

Hän toteaa, että Pori Jazzin kaltaisissa suurtapahtumissa kolme kuukautta on minimiaika, miten paljon etukäteen järjestämismahdollisuudet on oltava tiedossa.

Pori Jazzin järjestäjät varautuvat koronatilanteen varalta nyt useisiin eri skenaarioihin. Ranne kertoo, että Pori Jazzin artistikattaus on hyvässä mallissa. Artistien keikkoja on siirretty ensi kesälle koronan peruttua viime kesän esiintymiset.

– Suurin osa artisteita on saatu sovittua tulevaan kesään. Joitakin nimiä sieltä vielä puuttuu, mutta pääkonserttien esiintyjistä yli puolet on buukattu.

– Ihmiset halusivat pitää liput ja näin ollen olemme jo myyneet lippuja tulevalle kesälle ja tälläkin hetkellä lipunmyynti on käynnissä.

– Kesätapahtumat ovat olleet Suomessa hyvin tärkeitä. Henkinen puutostila on jo olemassa. Jos ensi kesänäkään ei päästä kulttuuritapahtumiin, niin kyllä sen jälkeen syksystä ja talvesta tulee tuskaisia.

Tampereen Teatterikesä: ”Viheliäisestä viruksesta päästävä”

– Tällä hetkellä ohjelmisto valmistellaan täysin palkein. Varmasti on tulossa vahvasti kotimainen festari ainakin. Kansainvälisistä esityksistä päätetään varmaankin tämän kuun loppuun mennessä, Rosendahl kertoo.

Rosendahl kertoo, että koronatilanne on ollut hankala mm. teattereille Suomessa. Mutta haasteita on ollut myös muualla Euroopassa kiertämisestä elävillä ryhmillä ja teattereilla.

– Ne ovat aika rankkoja puheluita, kun kuuntelee niitä tilanteita ja eri maiden koronatilanteet ovat aika haastavia. Keski-Euroopassakin on vaikeita tilanteita koko ajan.

Rosendahl uskoo, että kaikilla tapahtumajärjestäjillä on yksi ja sama toive uudelle vuodelle.

Helsingin Juhlaviikot: Nyt piikkiä hihaan!

– Tällä hetkellä on vielä vähän auki, mitä eri osioita siitä voidaan järjestää. Isoimmat kysymykset ovat Taiteiden yö ja huvilateltta. Huvilatelttaan sisältyvät suurimmat taloudelliset riskit, kuten lipunmyynti. Vielä voimme vähän odotella ja katsoa miten tilanne kehittyy.

Nikula Pohtii, että todella iso kysymys on se haluaako yleisö kesällä osallistua tapahtumiin, eli menevätkö liput kaupaksi. Hän pohtii, että tapahtumiin osallistuminen riippuu osaltaan siitä minkälaisesta yleisöstä on kyse – iäkkäämmät yleisöt saattavat karttaa tapahtumia nuorta väkeä herkemmin.

Nikula toteaa, että kansainvälinen artistikauppa on tällä herkellä todella kummallisessa tilanteessa.

– Kaikki haluaisivat toimia, mutta kellään ei ole riskinottokykyä. Viime kesänä yleisesti hyväksyttiin, että koronapandemiassa oli luonnonkatastrofiin verrattavissa oleva force majeure -tilanne. Tulevan kesän suhteen kenellekään ei tule enää yllätyksenä, että meillä on globaali pandemia. Pakottavaa tilannetta esiintymisien perumiselle ei ole, jolloin nyt joutuu olemaan paljon varovaisempi sen suhteen mihin paperiin laittaa nimensä alle.

Nikulalla on selvä resepti tapahtuma-alan ahdingon ratkaisemiseksi.

Kotkan Meripäivät: Ihmisten kiinnostus ollut suurta

Tapahtumapäällikkö Tiina Salonen pohtii, että koronaviruksen aiheuttamien muutosten ennustettavuus on tosin erittäin vaikeaa.

–Olemme pyrkineet ottamaan kaikki eri mahdolliset vaihtoehdot huomioon. Ihmisten kiinnostus tapahtumaa kohtaan on ollut suurta. Kannustusta ja kyselyitä on tullut paljon, Salonen kertoo.

Salosen toteaa, että viime kesältä peruuntunutta ohjelmaa on siirretty ensi kesälle. Esiintyjiä ja ohjelmaa on Salosen mukaan saatavilla.

– Suurten festivaalien on pakko tietää ajoissa tulevista kielloista ja säännöistä. Keväällä varsinkin tuntui että epävarmuus oli raastavaa. Keskusteluyhteyden tulisi olla avoin päättäjien ja festivaalijärjestäjien välillä, jotta myös päättäjillä olisi tietoa siitä mistä päättävät.

Savonlinnan Oopperajuhlia ei lyhennetä

– Linnan katsomo täytetään vain puoliksi. Menetämme kaksi miljoonaa euroa, mutta yleisön tuki on ollut kannustavaa. 85 prosenttia viime kesän peruutetun festivaalin myydyistä lipuista on siirretty ensi kesään, kertoo oopperajuhlien toimitusjohtaja Jan Strandholm .

Oulussa painetaan yhtä aikaa kaasua ja jarrua

– Elokuuta suunnitellaan yhtä aikaa jalka kaasulla ja jarrulla. Meitä auttaa se, että festivaali kestää koko elokuun, ja meillä on paljon erilaisia ilmais- ja ulkoilmatapahtumia.

Kansanmusiikkitarjontaa suunnitellaan toiveikkaasti

Maailma kylässä -festivaali Helsingissä on ensimmäisenä tulessa, kun teltat pitäisi pystyttää Suvilahteen jo 29. toukokuuta. Tarjolla on maailmanmusiikin lisäksi muitakin taiteita ja ruokaa ympäri maailman.

– Pohdimme kolmea polkua: kaikki olisi normaalia, rajoitettu juhla tai kokonaan virtuaalinen. Maaliskuussa on päätettävä, jotta muusikot ja muut taiteilijat saavat varmistuksen, kertoo viestintäpäällikkö Nelli Korpi .

Peruutusturvaa tarvitaan – monen kassa on tyhjä

Lahtisen mukaan alalla ei ole enää riskinottokykyä, kun poikkeustila on kestänyt näin kauan.

– Monen kassa on tyhjä. Meillä on silti hyvä keskusteluyhteys ministeriöön päin ja meitä on kuunneltu, hän vakuuttaa.