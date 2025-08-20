Flow'ssa esiintynyt räppäri saapui oikeuteen – paikalla satojen ihmisten tukijoukko

Irlantilaisen Kneecap-yhtyeen Liam Óg Ó hAnnaid sai taakseen satojen ihmisten tuen saapuessaan Westminsterin käräjäoikeuteen Lontoossa.

Lontoossa jatketaan käräjäoikeuden kuulemista koskien rapyhtye Kneecapin jäsenen Liam Óg Ó hAnnaidin, artistinimeltään Mo Charan, terrorismisyytettä.

Mo Chara, 27, saapui bänditovereineen paikan päälle käräjäoikeuteen keskiviikkoiltapäivänä 20. elokuuta. Paikalla oli satojen ihmisten mielenosoitus, joka osoittaa tukeaan räppäriä kohtaan.

Monilla mielenosoitukseen osallistuneilla on ollut Irlannin ja Palestiinan lippuja sekä kylttejä, joissa vaaditaan Mo Charan vapauttamista syytteistä, kertoo muun muassa Sky News.

Liam Óg Ó hAnnaid, artistinimeltään Mo Chara kulki valtavan väkijoukon läpi päästäkseen käräjäoikeuden tiloihin Lontoossa.

Sadat ihmiset vaativat Mo Charan vapauttamista syytteistä.

Oikeuden edellinen kuuleminen oli 18. kesäkuuta. Tuolloin Mo Chara vapautettiin takuita vastaan seuraavaan oikeudenkäyntiin asti.

Mo Chara sai toukokuussa Isossa-Britanniassa syytteen terrorismista, jonka mukaan hän olisi esitellyt marraskuussa 2024 yhtyeen Lontoon keikalla äärijärjestö Hizbollahin lippua. Tuenosoitukset Hizbollahin kaltaisille äärijärjestöille on kriminalisoitu Isossa-Britanniassa.

Kneecapin muut jäsenet DJ Próvaí (vas.) sekä Móglaí Bap ja yhtyeen manageri olivat Mo Charan mukana käräjäoikeudessa.

Kneecapin tukijoiden joukossa liehuivat Palestiinan ja Irlannin liput.

Yhtye on kiistänyt voimakkaasti siihen kohdistuvat syytökset. Yhtye julkaisi Coachella-esiintymisensä jälkeen huhtikuussa tiedotteen, jossa totesi, että yhtyeeseen olisi kohdistunut koordinoitu herjauskampanja.

– Olkaamme yksiselitteisiä: emme tue tai ole koskaan tukeneet Hamasia tai Hizbollahia. Tuomitsemme kaikki hyökkäykset siviilejä kohtaan, aina, yhtye sanoi Instagramissa julkaistussa lausunnossaan.

Kneecap on ottanut vahvasti kantaa Gazan tilanteeseen ja tukenut palestiinalaisia. Yhtye esiintyi Helsingissä järjestettävällä Flow Festivalilla puolitoista viikkoa aiemmin lauantaina 9. elokuuta ja myös silloin, kuten Kneecapin muillakin keikoilla, lavalla nähtiin Gazan sotaan liittyviä viestejä.

– Kneecap tulee aina käyttämään alustaansa Palestiinan tukemiseen, yhtyeen jäsen Móglaí Bap totesi mikrofoniin Flow'n keikan aikana.

Oikeudenkäynnin on määrä jatkua 26. syyskuuta. Mo Chara vapautettiin jälleen seuraavaan kuulemiseen asti takuita vastaan.