Kiirunassa ryhdyttiin siirtämään kirkkoa, ja sitten kaupungissa raikasi Bara Bada Bastu

Kiirunan yli 670 tonnia painava kirkko sai vihdoin kyytiä. Kirkko siirretään viiden kilometrin päähän yhtenä kappaleena.
Operaatioon varattiin tämän viikon tiistai ja keskiviikko.
Urakan päätyttyä tiistain osalta Kiirunan keskustassa esiintyi suomalainen KAJ, joka edusti Ruotsia tämän vuoden Euroviisuissa.
Yhtye jakoi Instagram-tarinoissaan hetkiä päivän eriskummallisesta tapahtumasta.
– Katsomme täällä miehiä työn touhussa, kitaristi Kevin Holmström kommentoi.
– Surrealistista, sanoi hanuristi Axel Åhman.
Takana vuosien valmistelu
Yli 100-vuotias kirkko, samoin kuin koko kaupungin vanha keskusta, siirretään viiden kilometrin päähän vanhasta sijainnistaan.
Syynä ovat LKAB-yhtiön kaivostyöt.
Kokonaisena kaupungin uuteen keskustaan siirrettävä kirkko on herättänyt laajasti huomiota. Operaation suunnittelussa on vierähtänyt peräti kahdeksan vuotta.
Rakennus siirrettiin 160-renkaisella lavetilla teitä pitkin, joita on jouduttu leventämään kirkon siirtoa varten.
Siirto-operaatiota on ollut katsomassa tuhansia ihmisiä. Kirkon matka taittui niinkin hitaasti kuin puolen kilometrin tuntivauhdilla.
Keskiviikkona kirkon siirtoon liittyvissä juhlallisuuksissa esiintyy Carola Häggkvist. Paikalla on vieraillut myös Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa.