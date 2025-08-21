Seiska: Matin ja Tepon pojat kertovat veljesduon tilanteesta

Suosikkiduo Matti ja Teppo ovat pitäneet hiljaiseloa ja puolentoista vuoden ajan. 

Seiska kirjoittaa saaneensa uutta tietoa Matista,76, ja Teposta, 77, heidän lastensa välityksellä.

Syyskuussa 2023 Ruohosen veljekset ilmoittivat peruvansa keikkoja Matin terveydentilan takia ja vuonna 2024 kaksikko perui kaikki samaisen kesän keikat.

Matin poika Toni Ruohonen kertoo lehdelle olevansa hyvin tietoinen isänsä voinnista.

– Kyllä, mutten valitettavasti voi kommentoida asiaa enempää. Antaa hänen itse tulla asian kanssa julki, jos joskus on sen aika, Toni Ruohonen kertoo lyhyesti lehdelle.

Myös Tepon poika Oskari Ruohonen,38, kommentoi asiaa. Hän toteaa, että Matti ja Teppo eivät ole huvikseen keikkailematta, mutta hänen tehtävänsä ei ole avata tilannetta.

– Jos he haluavat olla kertomatta jostain asiasta, he ovat sitten kertomatta siitä. Näin se on. Voi olla, että jossain vaiheessa kerrotaan jotain, tai sitten ei, Oskari Ruohonen sanoo.

