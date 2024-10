Musiikin megatähdet tulevat ensi kesänä Tallinnaan – miksei Helsinkiin?

Kesällä 2024 Helsingin Olympiastadionin myivät loppuun neljänä iltana brittiläinen Coldplay, kahtena iltana yhdysvaltalainen metallijätti Metallica sekä yhtenä iltana Bruce Springsteen E Street Band -yhtyeensä kanssa.

Coldplayn näki esiintyvän neljänä iltana yhteensä noin 178 000 ihmistä, Metallica veti stadionille kahtena iltana yhteensä noin 105 000 ja Springsteen yhtyeineen noin 42 000 henkilöä.

Nuo konsertit olivat Suomen ja maailman suurimpiin tapahtumajärjestäjiin lukeutuvan Live Nationin järjestämiä.

Ensi kesänä Olympiastadionilla nähdään tämän hetken tiedon mukaan brittihevin veteraanit Iron Maiden sekä kotimaista nostalgiaa 1990-luvun lopulta tarjoileva Ultra Bra.

Näyttää siis hiljaisemmalta kuin tämän vuoden kesä, mutta isoja nimiä on tulossa myös Suomenlahden toiselle puolelle.

Suomen Live Nation tuo yhteistyössä Baltian maiden Live Nationin kanssa Viron pääkaupunki Tallinnaan yli 60 000 henkeä vetävälle Laululavalle Imagine Dragons -yhtyeen sekä poptähti Justin Timberlaken.

– Meillä on hyvä kokemus yhteistyöstä jo aikaisemmilta vuosilta. Rammstein oli tuossa pari vuotta sitten, The Weeknd sen jälkeen ja ne konsertit ovat menneet oikein hyvin, kertoo Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Tomi Saarinen.

-- Iso määrä suomalaisia on tullut sinne paikan päälle ja ollaan huomattu, että se (Laululava) nimenomaan venuena eli tapahtumapaikkana toimii erinomaisesti ja on oikein viihtyisä.

Saarinen toteaa tähän liittyvän sen, että Live Nationin Suomen ja Baltian maiden toimintojen välillä on melko suora yhteys.

– Meilläkin Suomen päässä on töissä ihmisiä, joilla on sitten roolia myös siinä, mitä siellä päin (Baltian maissa) tehdään. Yhteistyö on saumatonta.

– Ja ollaan tietenkin onnellisia siitä, että voidaan hyödyntää myös tuota "nykyistä Etelä-Helsinkiä" eli Tallinnaa.

"Joskus artistin kiertue tulee Suomeen, joskus ei"

Live Nationin suunnalta on hiljattain kommentoitu medialle, että Suomen mahdollisuudet tapahtumamarkkinoilla ovat tällä hetkellä hieman heikommat Baltian maihin verrattuna.

– Joskus artistin kiertue tulee Suomeen. Joskus on niin, että se ei tule Suomeen ja sitten tässä tehdään aika pitkäjänteistä työtä. En minä näkisi niin. Voi olla, että vertailussa jompikumpi on parempi joihinkin keikkohin. Tallinna voi olla sopivampi kuin vaikka Helsinki. Monesti on toisin päin, Tomi Saarinen sanoo.¨

Helsingin Olympiastadion ei ole käytettävissä Justin timberlaken kiertueen saapuessa ensi kesänä tänne Euroopan kolkkaan. Onko kesäksi 2025 tiedossa vielä lisää konserttijulkistuksia Olympiastadionille iron Maidenin ja Ultra Bran lisäksi?

– Me tehdään noin 200 muutakin keikkaa vuodessa. Eli siellä on hyvin monenlaista ja sanoisin näin, että kyllä mä tietenkin aina olen toiveikas, että vielä tässä kohtaa, kun eletään vasta lokakuuta, niin meillä on kyllä potentiaalia siihen, että varmasti ensi vuodelle hyviä keikkajulkistuksia vielä tulee.

Koronapandemian jälkeisinä kesinä isojen kansainvälisten nimien jättikonsertit ovat keskittyneet Helsingin Olympiastadionille.

Aiemmin kymmenientuhansien henkien yleisöjä vetäviä tapahtumia järjestettiin esimerkiksi Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistossa sekä Tampereella Ratinan stadionilla.

Onko Olympiastadion tällä hetkellä suomen ykköspaikka, kun puhutaan niin sanotuista konserttivenueista?

Kesällä 2009 Madonna esiintyi Helsingin Jätkäsaaressa 85 000 hengen yleisölle jättimäisellä asfalttikentällä.

Brittitähti Ed Sheeran puolestaan houkutteli kahtena iltana Helsingin Malmin lentokentälle yhteensä satatuhatta ihmistä kesällä 2019.

Jättikonsertteja on nähty takavuosina, siis melko erikoisissa paikoissa.

– Tähän alan syvään ytimeen toki kuuluu se, että me yritetään etsiä myös sellaisia esiintymispaikkoja, jotka just nyt ei ole saatavilla. Ja sehän on tietysti semmoinen asia, missä toivotaan yhteistyötä myös kaupunkien kanssa, Saarinen sanoo.

– Ilman muuta itsekin toivon, että meiltä löytyisi vaikka tästä pääkaupunkiseudulta nyt lähistöltä paikka, jossa voitaisiin tehdä nyt vaikka 60 000 henkeä vetävä tapahtuma. Sekin olisi tosi hyvä.

"Sitä me todella tarvitaan"

Kun syksy ja talvi tulevat, tulevat myös sisareenakonsertit. Onko Live Nationin toiveissa saada Venäjä-pakotteiden vuoksi suljettuna oleva Helsinki-halli eli entinen Hartwall-areena mahdollisimman nopeasti taas käyttöön?

Vai onko tilanne sisäareenatapahtumien kanssa kunnossa Tampereen Nokia Arenan ja Helsingin vanhan jäähallin voimin?

– Pääkaupunkiseudulla on ilman muuta valtava tilaus modernille areenalle. Jo vuonna 2019, ennen kuin Nokia Arena valmistui, meillä oli sellainen tilanne, että me jouduttiin sanomaan "ei oo" kansainvälisille artisteille ihan vaan sen takia, että meillä ei ole tapahtumatiloja tuossa areenakokoluokassa, Tomi Saarinen päivittelee.

Eli 15 000 henkeä vetävän Nokia Arenan valmistuminen on ollut erittäin positiivinen asia.