Kommentti: PMMP Olympiastadionilla oli nostalginen klassikoiden kimara, jonka tuotannolliset käsittämättömyydet olivat pilata

Paula Vesalan, Mira Luodin, Juho Vehmasen, Mikko Virran ja Heikki Kytölän muodostama PMMP on sukupolvikokemus kahdella tavalla: se on tärkeää ja tunteita herättävää musiikkia kaikille niille, jotka olivat aikuistumisen kynnyksellä sekä nuoria aikuisia yhtyeen kulta-aikaan 2000-luvun alusta 2010-luvun alkuun. Toisaalta se on ollut myös hyvin tärkeää niille, joiden lapsuuden musiikkia se on samaan aikaan ollut.