Yksi tapahtuma voi työllistää tuhansia ja tuottaa miljoonia euroja kaupungille – näin merkittävä Metallican jättikonsertti oli Hämeenlinnalle

Tapahtumat brändäävät kaupunkeja ja alueita

Saarisen mukaan maailmalla on valtavasti kaupunkeja, jotka ovat brändänneet itseään nimenomaan kulttuurin, esimerkiksi tapahtumien avulla.

– Osittain tämän kerrannaisvaikutuksena Suomessakin on paljon kaupunkeja, jotka ovat paljon viime vuosina halunneet puhua tapahtumien puolesta ja kertoa, että he ovat tapahtumamyönteisiä, Saarinen kertaa.

– Yksittäinen tapahtuma on myös erittäin hieno brändi tai markkinointiväline alueelle, jossa se järjestetään, Saarinen kehuu.

Yksikin konsertti voi työllistää satoja, jopa tuhansia ihmisiä

Tapahtumateollisuus on yli kahden miljardin euron arvoinen valtakunnallinen toimiala, joka työllistää parhaimmillaan liki 200 000 työntekijää.

– Jos ajatellaan suomalaista ison kokoluokan festivaalia, siellä on kymmeniä – ellei jopa satoja – alihankkijoita, joilla jokaisella on tietty määrä ihmisiä töissä.

"Tapahtumattomuus" näkyy kaupungeissa

Seinäjoki on yksi kulttuurikaupunki, joka tunnetaan etenkin kesätapahtumakaupunkina.

Seinäjoella on vuodesta 2008 lähtien toteutettu neljän vuoden välein kesätapahtumia koskeva kysely, jonka yhtenä osana on selvitetty tapahtumien aluetaloudellisia vaikutuksia.

Alla olevassa taulukossa on nähtävissä ne summat, joita tapahtumakävijät ovat vuosittain tapahtumissa kuluttaneet.

Taulukossa on tapahtumakävijöiden kokonaiskulut tapahtuma-aikana. Luvuissa ei ole listattuina kulutusta, joka on tapahtunut tapahtuma-alueen ulkopuolella. Lähde: Seinäjoen kaupunki

Myös Koronaviruksen ajankohtaiset ja tulevaisuuden vaikutukset Turun seudun tapahtumiin -nimisen kyselytutkimuksen mukaan ”tapahtumattomuudella” on ollut Turun kaupungille iso aluetaloudellinen vaikutus.

"Musiikki on yksi keino vähentää mielenterveyden hoitovelkaa"

– Musiikilla on valtava merkitys yksilön hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. On ihan selvää, että musiikki on yksi keino vähentää mielenterveyden hoitovelkaa, Rönkkö toteaa.