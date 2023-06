Flow jättää elokuussa hyvästit Helsingin Suvilahdelle – yksi asia Suomessa huolettaa: "Olemme aika pienessä häkissä keskenämme täällä kohta"

Myös Flow’ssa on huomattu, että niin sanotun ykkösluokan kansainvälisten tähtien saaminen Suomeen on entistä vaikeampaa.

– Suomi on pieni ja hankalasti saavutettava markkina. Meillä ei ole tarjota mitään maayhteyttä keskisempään Eurooppaan, jos ei nyt Tornion kautta menevää reittiä lasketa, mutta se menee ehkä vähän liian pitkän mutkan kautta, toteaa Flow-festivaalin taiteellinen johtaja ja hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kallio .

– Se on yhtälö, joka ei valitettavasti tällä hetkellä toimi. Isot keikkajärjestäjät joutuvat tekemään kansainvälisille nimille paljon tarjouksia, joista he tietävät, että ne eivät tule koskaan menemään läpi.

Katso alla video: MTV Uutiset Livessä keskusteltiin keskiviikkona Suomen keikkatilanteesta ja kesäfestivaaleista.

Flow on tehnyt vuosien ajan tiivistä yhteistyötä samana ajankohtana Ruotsin Göteborgissa järjestettävän Way Out West -festivaalin sekä Oslossa järjestettävän Øya-festivaalin kanssa.