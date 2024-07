Kommentti: En voi antaa teille anteeksi, Coldplay

Ennen keikkaa pohdin paljon omaa suhdettani Coldplayhin. Se on minulle ennen kaikkea lapsuuteni sekä teini-ikäni musiikkia: olin yläasteella, kun vuonna 2008 ilmestyi albumi Viva la Vida or Death and All His Friends, joka on siitä lähtien kulkenut mukanani kuin luotettava ystävä, jonka pariin on voinut aina luottamuksella palata.