Manchester City kärsi vuoden viimeisessä Mestarien liigan ottelussaan 0–2-tappion Juventukselle. MTV Urheilun asiantuntijat analysoivat, mitä Pep Guardiolan on tehtävä varmistaakseen heikkovireisen joukkueensa jatkopaikka Euroopan eliittikilpailussa.

Manchester City on karmivassa tulosvireessä. Se on voittanut edellisestä kymmenestä ottelustaan vain yhden. Juventus juhli keskiviikkoiltana voittoa Valioliigan hallitsevan mestarin kustannuksella, kun Dusan Vlahovic ja Weston McKennie onnistuivat toisella puoliajalla maalinteossa.

1:23

Dusan Vlahovic iskee Juventuksen johtoon Man Cityä vastaan – huima yritys hetkeä aiemmin.

1:39

Weston McKennie vie Juventuksen akrobaattisella viimeistelyllä 2–0-johtoon.

Manchester City putosi tappionsa myötä 22. sijalle Mestarien liigan sarjataulukossa, kun vain 24 parasta pääsevät jatkoon. Seuraavaksi joukkue kohtaa PSG:n vieraissa ja viimeisessä ottelussaan se isännöi Club Bruggea.

MTV Urheilun studioisäntä Peetu Pasanen totesi pelin jälkeen kylmäävän faktan.

– Manchester Cityllä on todellinen uhka, ettei se jatka Mestarien liigassa, Pasanen totesi pelin jälkeen.

Vaikka Manchester Cityn ja PSG:n väliseen kohtaamiseen on vielä kuukauden verran aikaa, olivat MTV Urheilun asiantuntijat Mehmet Hetemaj ja Mika Väyrynen olivat asiasta yhtä mieltä.

– Jos he eivät saa muutettua tätä virettä kovinkaan nopeasti, niin on hyvin mahdollista etteivät he pääse tänä vuonna jatkoon, Hetemaj sanoi.

Puolustus on ollut Manchester Cityn suurimpia ongelmia. Marraskuun alusta lähtien City on päästänyt enemmän maaleja kaikki kilpailut mukaan lukien kuin yksikään muu joukkue Euroopan viidestä suuresta liigasta (21 maalia yhdeksässä ottelussa).

– Kuukausi toki aikaa, mutta kuukausi sitten puhuimme myös samoista ongelmista puolustuspelin suhteen, eikä niitä ole onnistuttu korjaamaan. Tuo (pelaajien) kehonkieli on sen näköistä, että on todella vaikea uskoa Cityn nousevan tuosta nopeasti, Väyrynen huomauttaa.

Mutta kun tiedetään, miten haluton Guardiola on muuttamaan pelitapaansa, niin mitä Man Cityn on tehtävä päästäkseen takaisin raiteilleen?

Katso pääkuvan videolta, minkälaisen ratkaisun Väyrynen ja Hetemaj näkevät välttämättömänä kurssin kääntämiseksi.