Maailman parhaana miesjalkapalloilijana palkittu Ousmane Dembele saattaa palata keskiviikkona peleihin, kun hänen edustamansa PSG isännöi miesten Mestarien liigassa Tottenhamia.

Ranskalaistähti Dembelen kausi on ollut loukkaantumisten sävyttämä, ja hänet on nähty viimeksi tositoimissa kolme viikkoa sitten pelatussa PSG:n ja Bayern Münchenin kohtaamisessa. Dembele tuli ottelun avauspuoliajalla vaihtoon pohjevamman takia.

– Katsotaan huomenna, mutta jos hänellä ei ole ongelmia, hän on mukana joukkueessa, PSG:n päävalmentaja Luis Enrique sanoi tiistaina.

Dembele voitti parhaalle jalkapalloilijalle jaettavan Kultainen pallo -palkinnon (Ballon d'Or) syyskuussa. Mestarien liigan hallitseva voittaja PSG on kärsinyt muutoinkin loukkaantumishuolista, ja Desire Doue sekä Achraf Hakimi ovat Tottenham-ottelusta sivussa.

PSG on kerännyt tämän kauden Mestarien liigassa neljästä pelistään yhdeksän pistettä ja on sarjataulukossa viidentenä. Kahdeksan pistettä napannut Tottenham on kymmenentenä.