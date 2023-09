Suomessa elää noin 200 000 muistisairasta – läheisten apu merkittävää

– On hyvin eri tilanne olla työssäkäyvä ihminen, joka huolehtii sairastuneesta vanhemmastaan kuin vaikkapa eläkkeelle jäänyt puoliso, joka hoitaa omaa sairastunutta puolisoaan. Tyypillisesti omaishoitaja on puoliso.

– Toivon todella, ettei hallitus leikkaa omaishoitajilta. Tutkimusten perusteella tiedetään, että erityisesti muistisairaan omaishoitajat kokevat henkistä kuormitusta eli he tarvitsevat henkistä tukea paljon enemmän kuin he tällä hetkellä saavat. He kaipaavat tietoa siitä, millainen omaisen sairaus on, miten se etenee ja millaisiin palveluihin heillä on oikeus, Halonen sanoo Huomenta Suomessa.