Muistatko Vantaalle kaavaillun hämärän dinosauruspuiston? Jurase Parkin puuhamies tuomittiin katteettomista lupauksista oikeudessa

Vantaan kaupunki oli "vahvasti" mukana

Rangaistukseksi sakkoja

Leppäniemi on ollut viime aikoina julkisuudessa Soinin kunnan kanssa kehkeytyneen erimielisyyden takia. Kyse on ollut rinneyrityksestä, jota kunta on yrittänyt häätää. Aiheesta on uutisoinut muun muassa Yle.