Mies ampui käsiaseella matkailuautossa kesken ajon – takana nukkui 3-vuotias lapsi

Mies ampui liikkuvassa autossa käsiaseella. Autoa ajoi tapahtuma-aikaan nainen ja auton takaosassa nukkui 3-vuotias lapsi.

Vaaratilanne tapahtui Tampereella valtatie 3:lla heinäkuussa 2023.

Oli varhainen aamuyö, kello oli noin 3.35. Nainen ajoi matkailuautoa ja mies istui etumatkustajan paikalla. 

Mies avasi ikkunan ja nosti jalkansa ikkunasta ulos. Samalla hän piti kädessään laitonta 7,65 Cal S&S -käsiasetta, joka oli ladattu.

Yhtäkkiä mies laukaisi aseen ja luoti osui miehen omaan jalkaan.

Törkeää huolimattomuutta

Pirkanmaan käräjäoikeus piti tekoa törkeänä huolimattomuutena. Se tuomitsi miehen vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeustuomioon.

– Liikkuvassa ajoneuvossa käsiaseen laukaiseminen, on aiheuttanut autossa olleille henkilöille vakavaa hengen ja terveyden vaaraa, käräjäoikeus totesi tuomiossaan. 

Käräjäoikeuden mukaan teon vaarallisuutta ilmensi myös se, että mies aiheutti itselleen vamman jalkaansa.

– Tapahtumapaikkana on ollut Valtatie 3, jolla on voinut öiseenkin aikaan olla muutakin liikennettä.

Käräjäoikeuden tuomioon vaikuttivat myös miehen aiemmat vankeustuomiot. Lisäksi käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan autossa olleelle lapselle 750 euroa kärsimyskorvauksia.

Ehdotonta vankeutta

Tuomittu valitti ratkaisusta Turun hovioikeuteen vaatien rangaistuksen lieventämistä.

Hovioikeus piti rikosta lajissaan epätyypillisenä.

Hovioikeus totesi, että kun käsitellään ampuma-asetta autossa, on otettava huomioon vahingonlaukauksen mahdollisuus. Hovin mukaan tässä tapauksessa vaara muiden autossa olleiden terveydelle tai hengelle ei kuitenkaan ollut kovin suuri.

Turun hovioikeus lievensi 30-vuotiaan miehen tuomion neljäksi kuukaudeksi ehdotonta vankeutta. Muutoin hovi piti käräjäoikeuden ratkaisun ennallaan.

