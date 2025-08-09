Katkera asiakas lausui lääkäristään hyytävät sanat – oikeus tuomitsi

Katkaisuhoidossa ollut mies uhkasi ampua päihdelääkärinsä, koska oli tyytymätön tämän toimintaan. Mies oli uhkaillut lääkäriään ennenkin.

Tapaus sattui Porissa marraskuussa 2023.

Katkaisuhoitoaseman hoitajan oli tarkoitus suunnitella asiakastapaamisessa tulevaa hoitoa, kun asiakas hermostui kesken kaiken. Mies ilmoitti kiihtyneenä hoitajalle, että aikoo tappaa päihdelääkärin.

Miesasiakas poistui huoneesta ja toisti uhkauksensa myös ulkopuolella odottaneelle toiselle asiakkaalle.

Hoitaja kertoi, että asiakkaat soittavat suutaan usein, mutta tässä tilanteessa oli jotakin erilaista. Asiakas mainitsi päihdelääkärinsä nimen ja kertoi tekevänsä teon Tokarev-pistoolilla.

– En kokenut sillä tavalla, että hän lähtisi tekemään jotain aseen kanssa. Mutta eipä niistä koskaan tiedä, hoitaja totesi oikeudessa.

Tyytymätön hoitoon

Hoitaja otti asian sen verran vakavasti, että ilmoitti uhkauksesta sen kohteena olleelle päihdelääkärille ja teki uhkauksesta rikosilmoituksen.

Lääkäri kertoi huolestuneensa uhkauksesta, sillä asiakas oli ollut jo aiemmin tyytymätön hoitoonsa, katkera ja puhunut uhkaavasti. Lääkäri kertoi, että asia vaivasi häntä päivien ajan ja palasi mieleen kuukausien ajan.

Hän tiesi, että Tokarev on neuvostovalmisteinen pistooli ja arveli, että sellaisia pyöri katurikollisuudessa. Lääkäri kertoi pitäneensä uskottavana, että uhkaajalla oli nimeämänsä ase.

Aiempaakin uhkailua

Asiakas itse kiisti rikoksen ja sen, että olisi puhunut "ainakaan nimellä" kenenkään tappamisesta. Hän myös väitti, ettei ollut ajatellut puheidensa päätyvän lääkärin korviin.

Satakunnan käräjäoikeus totesi, että lääkärillä oli syytä suhtautua vakavasti asiakkaan uhkaukseen.

Asiakas oli jo aiemmin uhkaillut samaa lääkäriä, minkä seurauksena katkaisuasemalla oli päätetty vaihtaa asiakasta hoitavaa lääkäriä.

Oikeus piti tällaista vaihtoa "varsin merkittävänä toimena".

Oikeus katsoi, että mies syyllistyi laittomaan uhkaukseen. Teon moitittavuutta lisäsi se, että asiakas uhkasi työtään tekevää lääkäriä erittäin vakavalla väkivallalla.

Oikeus tuomitsi 42-vuotiaan miehen 50 päiväsakkoon.

Tuomittu valitti ratkaisusta Vaasan käräjäoikeuteen, joka ei antanut asialle käsittelylupaa.