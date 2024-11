Sotkamoon puuhattu "Suomen Hollywood" ei saanut sähköä riittävästi – rahaa palanut rutkasti

Tavoitteena on ollut synnyttää Suomeen Hollywood-tuotantoja houkutteleva tuotantokupla. Hankkeen kustannusarvioksi on kerrottu 45–50 miljoonaa euroa.

Kymmenien miljoonien rahoitus Yhdysvalloista

Valmista piti olla jo 2022

Alueella ei ole rakennettu majoitusmökkien pohjatöitä lukuun ottamatta vielä mitään. Kajawood on ostanut Sotkamon kunnalta tontteja 700 000 eurolla, minkä lisäksi se on tehnyt varauksia vajaan 800 000 euron edestä. Varaukset eivät ole kuitenkaan edenneet varsinaisiin kauppoihin.

EU-rahaa 135 000 euroa

Riesana sähköyhteydet ja hulevedet

Miljoonalainan korkoja maksamatta

Takaiskuja on tullut myös Norvannon omistamalle tuotantoyhtiölle Black Lion Picturesille. Yhtiötä on haettu konkurssiin Kainuun käräjäoikeudessa lokakuun alussa. Taustalla on miljoonan euron yrityslaina, jonka korkoja on jäänyt maksamatta.