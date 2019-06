Näin kaatui "Suomen kallein" elokuvaprojekti, jolle maalailtiin megamenestystä maailmalla: Tuottaja tuomittiin vankilaan jo toistamiseen, elokuvasäätiö perii 600 000 euron tukia takaisin

Kuningas Nalin Tarina, The Legend of King Nal.

Se on paljon.

"Ja se on vain Intia"

– Intiassa on 1,3 miljardia asukasta ja 800 miljoonaa elokuvissa kävijää. Otetaan niistä puolet pois, jää 400. Otetaan vielä kerran puolet pois ja jää 200. Sitten pistetään peukut pystyyn, jos ne 200 miljoonaa kävisi elokuvan katsomassa. Lasketaan yksi euro per ukko. Laskun saat tehdä itse. Otetaan sitten vielä puolet pois, ja jää vielä sata miljoonaa, Pirttiniemi laskeskeli toimittajalle.

– Ja se on vain Intia, hän kuittasi perään.

Rikosepäilyjä, karhukirjeitä ja konkurssihakemus

Tuotannon edistymisestä haluttiin selvityksiä. Samalla paljastui, että Pirttiniemi on epäiltynä raskaan luokan rikoksista jättimäisessä taiderikosvyyhdissä, jota KRP tutki.

Lukuisia törkeitä rikoksia

Toinenkin vankeustuomio

Syytteet liittyvät Osmo Production Oy:öön, eli Kuningas Nalin tarina -elokuvan tuotantoyhtiöön, sekä toiseen yritykseen, jossa Pirttiniemi on ollut toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.

"Ei valmistu koskaan"



Elokuvasäätiö ei ole tähän päiväänkään mennessä saanut Osmo Productionilta karhuamiaan rahoja takaisin. Saatavaa on kaikkiaan 610 000 euroa.

– Tilanne on sellainen, että yritys on asetettu konkurssiin ja me olemme perimässä tukia konkurssipesästä.