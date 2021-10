Muista tämä halloween-asua viimeistellessäsi: Värikkäiden piilolinssien käytön seuraukset voivat olla ikävät!

Suomi komeilee 18 maan listalla ykkösenä, mitä tulee todennäköisyyteen sen suhteen, että oma halloween-asu on identiteetin peittävä. Hauskaan asuun pukeutuvien listalla suomalaiset ovat puolestaan liki häntäpäässä, sijalla 16.

Vahinkoa voi syntyä, jos linssi on esimerkiksi valmistettu hyväksymättömästä materiaalista tai jos käyttäjän silmät eivät sovellu linssin käyttöön.

Huono hygienia voi johtaa tulehduksiin

Huonon, silmille vahingollisen materiaalin lisäksi efektilinssien käytössä vaarana on huono hygienia. – Väärin käytettyinä piilolinssit voivat nimittäin aiheuttaa tulehduksia ja jopa heikentää käyttäjän näkökykyä, toteaa Specsavers Itäkeskuksen optikko-yrittäjä Marina Åkerlund tiedotteessa.

Pahimmassa tapauksessa pysyviä vammoja silmiin

– Jokaisella meistä on omanlaisemme bakteerikanta, ja taudit voivat levitä jaettujen linssien kautta. Yhteisiä linssejä ei siksi missään nimessä kannata hankkia. Koska efektilinssit ovat niin sanottuja kuukausilinssejä, on pakkauksen avaamisen jälkeen käyttöaikaa vain kolmekymmentä vuorokautta riippumatta siitä, kuinka monta päivää linssejä on pidetty silmissä, jatkaa Åkerlund.