Odotus on päättynyt! Heidi Klum valloittaa klassikkoelokuvasta tutulla halloween-asullaan

Huippumalli Heidi Klum , 51, järjesti 31. lokakuuta jo perinteeksi muodostuneet halloween-juhlat Hard Rock Hotelissa New Yorkissa. Hän pitää kemut jo 23. kertaa.

Klum ja hänen aviomiehensä kitaristi Tom Kaulitz , 35, saapuivat paikalle nais- ja miesalienversioina Steven Spielbergin vuoden 1982 elokuvasta E.T..

/All Over Press

Punaisella matolla Klum kertoi Peoplelle, että hän päätti pukeutua hahmoksi, koska E.T. on ollut osa suurimman osan meistä elämää ja hän on aina ollut suuri fani.